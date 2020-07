(New York) L’Américain Chad Campbell a été déclaré positif au nouveau coronavirus, devenant le sixième joueur à avoir contracté la COVID-19 depuis trois semaines que la saison de golf a repris, a annoncé mardi le circuit nord-américain PGA.

Agence France-Presse

Campbell a été testé en amont du Rocket Mortgage Classic qui doit débuter jeudi à Detroit (Michigan) et auquel il ne participera donc pas. Il s’est mis en quarantaine conformément au protocole du PGA basé sur les directives des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

« Bien que le résultat positif du test soit déconcertant, je suis extrêmement reconnaissant d’être asymptomatique et de me sentir bien physiquement, et mes pensées vont à toute personne traitant la COVID-19, directement ou indirectement », a déclaré le joueur de 46 ans dans un communiqué.

Un nombre accru de tests a été mis en place depuis cette semaine par le circuit qui a décidé de resserrer ses protocoles après plusieurs cas de contamination recensés et constatant « un certain laxisme » en termes de précautions à prendre, selon le patron de l’instance Jay Monahan la semaine passée.

Campbell, vainqueur de quatre tournois sur le circuit, est en effet le sixième joueur à contracter le virus après le Sud-Africain Dylan Fritelli, ses compatriotes américains Harris English, Denny McCarthy, Nick Watney et Cameron Champ. Auxquels s’ajoutent les caddies de Brooks Koepka, quatrième mondial, et du Nord-Irlandais Graeme McDowell.

Cette semaine se dispute à Detroit le quatrième tournoi à huis clos de la saison remaniée, avant un autre la semaine prochaine à Dublin, dans l’Ohio.

Après quoi le PGA espère de nouveau accueillir des spectateurs en nombre réduit au Memorial, organisé par Jack Nicklaus, au Muirfield Village également dans l’Ohio, à partir du 16 juillet.