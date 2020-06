PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Le Canadien Mackenzie Hughes joue 60 et prend la tête du Championnat Travelers

(Cromwell) Le Canadien Mackenzie Hughes a remis une brillante carte de 60, jeudi, se donnant un coussin de trois coups en tête, au Championnat Travelers.

La Presse canadienne

Hugues, de Dundas, près de Hamilton, a réussi 10 oiselets et n’a pas commis de boguey.

Ses plus proches poursuivants sont Rory McIlroy, Xander Schauffele et Viktor Hovland.

« J’ai probablement réussi un 65 ou 66 à un moment plus crucial, mais pour le score tout court et mes sensations sur le terrain, c’est assurément dans mon top 5 », a dit Hughes, en vidéoconférence.

Hughes a eu l’occasion de réussir le 12e parcours de moins de 60 coups de l’histoire de la PGA, mais il a raté un roulé de 40 pieds pour l’oiselet au trou no 9, son 18e de la journée.

Un trou plus tôt, il a mérité un oiselet avec un roulé de 30 pieds.

« La mentalité est de continuer à amasser des oiselets, a dit Hughes. Le terrain pardonne un peu et pour être dans la course dimanche, je vais devoir garder le rythme. »

Le Canadien a dit que les protocoles en lien à la pandémie étaient « du plus haut niveau », et que les autres précautions n’ont « pas semblé si étranges. » Il s’est ennuyé d’une foule, par contre.

« Ça enlève vraiment quelque chose, a-t-il admis. Une ronde comme ça, ce serait vraiment plaisant si les gens étaient là et embarquaient un peu. Mais il faut accepter une nouvelle normale. Nous essayons tous de nous y adapter le mieux possible. »

Le meilleur score précédent de Hughes était 61 à la Classique RSM en Géorgie, en 2017. Il a remporté ce tournoi lors d’une prolongation.

Le Britanno-Colombien Adam Hadwin est le seul Canadien à avoir réussi une ronde sous les 60 coups, remettant une carte de 59 au Défi CareerBuilder, en 2017.

Jim Furyk a inscrit un 58 sur le même TPC River Highlands, en 2016. Il s’agit du meilleur score de l’histoire de la PGA.

McIlroy et Hovland ont réussi un aigle au 13e trou, jeudi.

Auteurs de six oiselets chacun, Phil Mickelson et Sergio Garcia sont parmi six golfeurs à 64.

Jordan Spieth a inscrit deux bogueys sur le deuxième neuf (les 10e et 18e trous), en route vers un 67.

Les autres Canadiens sont Roger Sloan (67), David Hearn (72) et Corey Conners (73).