(Napa) Cameron Champ a réussi un oiselet au 18e trou pour gagner l’Omnium Safeway par un coup devant le Canadien Adam Hadwin, dimanche.

Michael Wagaman

Associated Press

Amorçant la ronde ultime avec une avance de trois coups, Champ a réussi cinq oiselets et il a surmonté un boguey au 17e trou pour signer une deuxième victoire en carrière sur le circuit de la PGA. Champ a remis une carte de 69 (moins-3) pour montrer un pointage cumulatif de moins-17 sur le parcours du club de golf Silverado.

Hadwin a réussi un oiselet lors des trois derniers trous et il a joué 67 pour égaler Champ à moins-16. Il est resté près du trou pour observer Champ inscrire l’oiselet victorieux à la suite d’un court roulé.

Hadwin a réussi un oiselet lors des trois derniers trous et il a joué 67 pour égaler Champ à moins-16.

La seule autre victoire de Champ était survenue en octobre, au Championnat Sanderson Farms. Il n’avait pas fait mieux qu’une sixième place depuis, ratant les rondes du week-end à 12 reprises.

Marc Leishman (65) s’est emparé seul de la troisième position, à moins-14. Justin Thomas (69), Charles Howell III (68) et Zac Blair (68) ont quant à eux partagé le quatrième échelon, à moins-13.

Le Canadien Nick Taylor a ramené une carte de 72 et il a glissé à égalité au 10e rang, à moins-11. Ses compatriotes Corey Conners (65) et Roger Sloan (70) ont suivi à égalité en 13e place. Michael Gligic (49e) et David Hearn (52e) étaient les autres représentants de l’unifolié présents à cet événement.