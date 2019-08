(Uxbridge) Le golfeur Thorbjorn Olesen subira son procès après avoir été accusé d’agression sexuelle et d’avoir été en état d’ébriété à bord d’un avion.

Associated Press

L’athlète âgé de 29 ans a indiqué qu’il plaidera non coupable aux accusations lors d’une brève audience en cour à Uxbridge, à l’ouest de Londres, mercredi.

Olesen, qui occupe le 65e rang mondial, faisait partie de l’équipe européenne qui a remporté la Coupe Ryder en 2018. Il a été arrêté le 29 juillet, peu après son retour à Londres à la suite du Championnat du monde de golf au Tennessee.

Le Danois, qui a signé cinq victoires en carrière sur le circuit européen de la PGA, a aussi été accusé de voie de fait. Il s’est exprimé seulement pour confirmer son nom, son adresse, sa date de naissance et sa nationalité, en plus de préciser qu’il plaiderait non coupable aux accusations. Il a obtenu sa libération conditionnelle et devrait comparaître le 18 septembre.

Olesen a été suspendu provisoirement du circuit européen en attente du verdict dans ce dossier.