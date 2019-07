Omnium britannique: Jordan Spieth donne le ton

Associated Press Portrush

Spieth a brièvement partagé les commandes de l'épreuve après avoir réussi un enchaînement oiselet-oiselet-aigle-oiselet à compter du cinquième trou. Il a cependant commis un boguey au neuvième trou pour effectuer le virage à 32 (-4), pour un pointage cumulatif jusqu'ici de -5.

Le champion de l'Omnium britannique en 2017 se retrouvait alors à trois coups de J.B. Holmes, qui a connu un autre début de ronde sur les chapeaux de roue. Le meneur à l'issue de la première ronde était à -3 après six trous, et à -8 pour le tournoi. Il dispose d'une avance de deux coups sur Tyrell Hatton et Tommy Fleetwood.

Tiger Woods a obtenu un oiselet sur le premier trou, et il est à -1 après quatre trous. Il espère toujours éviter le couperet, après avoir remis une carte de 78 la veille.