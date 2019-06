 Woodland passe en tête à l'Omnium des États-Unis 

Associated Press

Pebble Beach

Gary Woodland a évité les bogueys, a réussi un oiselet malgré une balle dans un trou de motte de gazon et son pointage de 65 (moins-6) lui a permis de se forger une avance de deux coups grâce au plus bas pointage après 36 trous en six éditions de l'Omnium des États-Unis présentées à Pebble Beach.