 Omnium féminin des États-Unis : Jessica Korda à un coup de la tête 

PETE IACOBELLI Associated Press Charleston

Korda n'a pas commis de boguey et se trouve à un coup de la meneuse à l'issue du premier parcours, Mamiko Higa, et à égalité avec l'Allemande Esther Henseleit à moins-5, au Country Club de Charleston.

Higa et Henseleit doivent prendre le départ en après-midi.

PHOTO ORLANDO RAMIREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La Canadienne Brooke Henderson, à égalité en 41e place après avoir joué 72 (plus-1) jeudi, fait aussi partie des golfeuses dont le départ est prévu en après-midi. Megan Osland (72) et la Québécoise Céleste Dao (74) se retrouvent respectivement à plus-5 et plus-9 et ne devraient pas accéder aux deux dernières rondes.