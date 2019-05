 Brooks Koepka a sa place dans l'histoire du golf 

Puis, dimanche, il a enduré la journée la plus difficile de sa carrière, qui est devenue la plus gratifiante.

Ainsi, au cours du week-end, il a passé trois jours à faire tomber des records sur le parcours de Bethpage Black lors du Championnat de la PGA. Il est devenu le premier golfeur à inscrire des rondes de 63 lors de deux années consécutives à des tournois du Grand Chelem. Son score cumulatif après 36 trous, vendredi, est le plus bas dans toute l'histoire des tournois majeurs. Son avance de sept coups après 54 trous était aussi la plus confortable au Championnat de la PGA.

Koepka a répliqué avec tous les coups dont il avait besoin. Johnson a trébuché avec deux bogueys. Koepka a ramené une carte de 74, quatre coups au-dessus de la normale, et le score plus élevé en 15 ans lors de la ronde finale par un vainqueur du Championnat de la PGA. Mais il n'attachait aucune importance à la manière.

Avec quatre trous à jouer, son avance avait fondu de sept à un seul coup et le numéro un au monde - Dustin Johnson, son meilleur ami sur le circuit - se dirigeait vers la meilleure ronde d'une journée pimentée par des rafales de 40 km/h, rendant Bethpage Black plus terrifiant que jamais.

Koepka dit qu'il a été davantage étonné que nerveux, mais il les a bien entendus.

« C'est New York. À quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous êtes en train de laisser filer le tournoi ? Je pense que je le méritais. J'ai assisté à des événements sportifs à New York. Je sais comment ça se passe. En fait, je pense que ça m'a aidé. C'est arrivé au meilleur moment car je me suis mis à me dire " D'accord, tout le monde est contre moi. Allons-y ! " ».

Et il s'est mis en marche, à commencer par un puissant coup de départ dans l'allée du 15e trou, chemin faisant vers une normale dont il avait bien besoin. Son coup de départ au 16e, le trou plus difficile dimanche à cause du vent de face, a été encore meilleur.

Et c'est là que Johnson a commencé à perdre pied, avec des bogueys aux 16e et 17e trous,

« Je me suis donné une chance, a analysé Johnson après sa ronde finale de 69. C'est tout ce que vous pouvez demander. »

Maintenant favori à cinq contre un pour gagner l'Omnium des États-Unis dans un mois, Koepka tentera de devenir le premier golfeur à remporter ce tournoi trois ans de suite depuis Willie Anderson en 1905.

Ce pourrait être la seule source de motivation dont il aura besoin.