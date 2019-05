 Championnat de la PGA: Jordan Spieth en 2e position 

Associated Press Farmingdale

Spieth se retrouve à moins-5 après 36 trous sur le parcours Bethpage Black et accuse deux coups de retard sur le meneur, Brooks Koepka. Champion en titre du tournoi, Koepka disputait sa deuxième ronde en après-midi, vendredi.

Détenteur de titres au Tournoi des Maîtres, à l'Omnium des États-Unis et à l'Omnium britannique, Spieth a commencé sa journée sur le neuf de retour et l'a bouclé en 35 coups - la normale. Il a ensuite réussi des oiselets aux premier, quatrième, septième et huitième trous.

Son partenaire de jeu Dustin Johnson, premier au classement mondial, a inscrit un pointage de 67 pour s'installer à moins-4, en compagnie de Daniel Berger (66).