Tiger peut-il encore arrêter le temps ?

Nouveauté cette saison, c'est le Championnat de la PGA qui suit le Tournoi des Maîtres au calendrier des tournois majeurs. Et même s'il n'a plus joué depuis son triomphe à Augusta, Tiger Woods sera encore parmi les favoris, qui devront partager la vedette avec le célèbre Parcours noir de Bethpage Park, un club public où l'ambiance est toujours survoltée.

Plusieurs amateurs se souviendront que c'est là, en 2002, que Tiger Woods a signé l'une de ses victoires les plus dominantes. Le golfeur de 43 ans avait été cette année-là l'un des rares joueurs à remporter les deux premiers tournois majeurs de la saison (ils ne sont que cinq à l'avoir fait depuis 70 ans : Jordan Spieth en 2015, Woods en 2002, Jack Nicklaus en 1972, Arnold Palmer en 1960, Ben Hogan en 1953 et 1951).

Et le Championnat sera disputé pour la première fois sur le redoutable Parcours noir de Bethpage Park, à Farmingdale près de New York, un club public qui a toutefois déjà accueilli deux fois l'Omnium des États-Unis (2002 et 2009).

Après avoir remporté le Tournoi des Maîtres, Woods, qui avait 26 ans en 2002, avait décroché son septième titre dans les 11 derniers tournois majeurs en étant le seul à jouer sous la normale avec un total de 277 (-3) et une priorité de trois coups sur Phil Mickelson. Le parcours de 7214 verges était alors le plus long de l'histoire de l'Omnium des États-Unis et la coupure s'était effectuée à +10 après la deuxième ronde !

« C'était le plus long, mais aussi le plus étroit, a rappelé Woods récemment en point de presse. L'allée la plus large faisait 28 verges et il y avait plusieurs normales 4 de près de 500 verges. Cela ne nous laissait pas beaucoup de place pour travailler et toute la semaine s'est avérée un test très difficile ; impossible de simplement frapper de toutes ses forces et d'espérer être dans la lutte, il fallait vraiment être au sommet de sa forme. »

De retour justement en bonne forme, Woods pourrait répéter cette semaine le prestigieux doublé Augusta-Bethpage Park, et même s'il n'est plus le super-athlète qu'il était à l'époque, il a montré il y a un mois au Tournoi des Maîtres qu'il savait encore gérer la pression des grands tournois.

Le Parcours noir mesure maintenant 7468 verges, il est toujours très étroit et ses fosses de sable sont encore plus vastes et nombreuses. Mais les joueurs d'aujourd'hui sont habitués à de telles conditions, et si peu de golfeurs étaient là en 2002 ou même en 2009, plusieurs des plus jeunes champions du circuit ont eu l'occasion d'y jouer lors de la présentation du Championnat Barclays (un tournoi des éliminatoires de la PGA), en 2012 et 2016.