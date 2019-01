 Coupe Ryder: Padraig Harrington nommé capitaine de l'Europe 

«Ce n'est pas une tâche dans laquelle je m'engage sans une certaine appréhension», a précisé Harrington, triple champion de tournois majeurs, lorsqu'il a été présenté en tant que capitaine lors d'une conférence de presse aux bureaux du circuit européen à Wentworth.

L'Irlandais de 47 ans a été vice-capitaine des trois dernières éditions de la Coupe Ryder, le plus récemment sous la direction de Thomas Bjorn l'an dernier lorsque l'Europe a récupéré le trophée en banlieue de Paris. Bjorn faisait partie du comité de cinq personnes qui a choisi son remplaçant.

Harrington a dit avoir été encouragé par le soutien «unanime» des joueurs européens.

«Il faut espérer que leur confiance en moi sera bien placée», a-t-il poursuivi.

Harrington a disputé six coupes Ryder et a fait partie de l'équipe gagnante à quatre reprises. Il a remporté l'Omnium britannique en 2007 et 2008, et le Championnat de la PGA en 2008 - une série de trois titres en six tournois majeurs.

Il a ajouté que sa réputation serait ternie si l'Europe perd le trophée au Wisconsin.

«La question était vraiment de savoir si je voulais... mettre en jeu une carrière réussie, a confié Harrington. Parce que vous la mettez en jeu lorsque vous devenez capitaine de la Coupe Ryder.

«Un succès comme capitaine, c'est formidable. Un capitaine perdant, c'est de sa faute.»

Harrington a joué le parcours Whistling Straits lors des championnats de la PGA en 2004, 2010 et 2015.

L'Europe a remporté neuf des 12 dernières coupes Ryder.