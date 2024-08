(Vancouver) Les Lions de la Colombie-Britannique ont rapatrié le quart étoile canadien Nathan Rourke, après un séjour de deux saisons dans la NFL.

La Presse Canadienne

Les Lions ont confirmé l’information mardi.

Rourke, qui est âgé de 26 ans, fut nommé le joueur par excellence de la LCF en 2022, après avoir complété 78,7 % de ses passes pour 3349 verges de gains et 25 touchés en 10 matchs de saison régulière.

Le quart de Victoria, en Colombie-Britannique, avait aussi obtenu 304 verges et inscrit sept touchés au sol, en dépit du fait qu’il ait été ralenti par une blessure à un pied.

Rourke s’était entendu avec les Jaguars de Jacksonville après la saison 2022 et a aussi évolué avec les Giant de New York, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d’Atlanta avant d’être retranché par eux dimanche.

Les Lions (5-4) ont connu un bon début de saison avec l’ex-joueur des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils au poste de quart, mais depuis ils ont perdu trois matchs de suite. Adams a subi une blessure au genou droit dans une défaite écrasante de 25-0 contre les Blue Bombers de Winnipeg le 1er août, et il a raté le revers de 33-16 des siens contre les Elks d’Edmonton dimanche.