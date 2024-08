(Edmonton) Une source au sein de la Ligue canadienne de football a révélé que Larry Thompson, l’ex-propriétaire de l’entreprise de construction Thompson Brothers, deviendra le propriétaire de la concession albertaine.

La Presse Canadienne

Cette source a requis l’anonymat puisque la LCF et les Elks n’ont toujours pas confirmé publiquement la vente.

Si Thomspon devient bel et bien le propriétaire des Elks, alors il ne restera que deux concessions de la LCF qui appartiennent toujours à leur communauté — les Roughriders de la Saskatchewan et les Blue Bombers de Winnipeg.

Les Elks (2-7) sont derniers dans la section Ouest, mais ont gagné deux matchs de suite.

Le mois dernier, l’équipe a congédié son entraîneur-chef et directeur général Chris Jones après avoir entamé la campagne avec une fiche de 0-5. Le club albertain a compilé une fiche de 8-33 pendant le séjour de Jones à sa barre, et il n’a pu savourer de victoire chez lui, au Commonwealth Stadium, pendant deux saisons (2021 et 2022). De plus, les Elks n’ont pas participé aux éliminatoires de la LCF depuis 2019.