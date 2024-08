(New York) Aaron Rodgers a reconnu qu’il aurait dû aborder son statut vaccinal contre la COVID-19 différemment, dans un livre qui devrait bientôt être publié aux États-Unis.

Associated Press

Le quart des Jets de New York était avec les Packers de Green Bay en 2021 lorsqu’il a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé » contre le virus – il a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 trois mois plus tard et a dû être à l’écart pendant 10 jours.

Rodgers a contesté, sans succès, la décision de la ligue de le tenir à l’écart, même s’il alléguait que son traitement homéopathique lui permettait d’être considéré comme étant « vacciné ». Le quart étoile, nommé quatre fois le joueur par excellence de la NFL, a été vertement critiqué pour avoir menti sur son statut vaccinal.

« S’il y a une chose que j’aurais faite différemment, c’est ça, parce que c’est la seule chose qu’ils (les critiques) peuvent me reprocher », a rapporté ESPN en citant un entretien entre Rodgers et l’auteur Ian O’Connor dans la biographie Out Of The Darkness : The Mystery of Aaron Rodgers, qui sera disponible dès la semaine prochaine.

ESPN soutient que Rodgers avance dans le livre que la principale raison pour laquelle il alléguait être « immunisé » contre la COVID-19 était bien simple.

Rodgers précise qu’il était allergique à un ingrédient des vaccins Moderna et Pfizer – le polyéthylène glycol (PEG) – et qu’il était préoccupé par les éventuels effets secondaires du vaccin Johnson & Johnson.

« Si c’était à refaire, j’aurais dit : “Oubliez-moi”. Je leur aurais carrément dit que je suis allergique au PEG, a noté Rodgers dans le livre. Je n’accepterai pas le vaccin Johnson & Johnson. Je ne serai pas vacciné. »

Son livre, élaboré après des entretiens avec plus de 250 personnes, dont Rodgers, aborde de nombreux autres aspects de la vie du quart, dont sa rééducation après sa déchirure du tendon d’Achilles survenue après quatre jeux seulement à son premier match avec les Jets la saison dernière.

