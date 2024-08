Il y a trois ans, la vie du footballeur franco-tunisien Ouissem Belgacem a basculé. Le 5 mai 2021, il publiait Adieu ma honte, un récit dans lequel il aborde son homosexualité et révèle les ravages de l’homophobie qui l’ont poussé vers la retraite. Aujourd’hui, le voilà coprésident d’honneur de Fierté Montréal, documentariste, conférencier et chanteur.

En France, son livre a eu l’effet d’un coup de pied dans la fourmilière. « L’homosexualité dans le sport était tellement un sujet tabou, dit-il. Mon livre n’a pas du tout réglé le sujet, mais maintenant on en parle. Quand on reste dans le silence, souvent c’est la mort qui s’installe. »

Son livre était un cri d’urgence pour que les choses changent dans le sport en général et dans le foot en particulier.

J’aurais adoré que la Fédération française de football s’empare du sujet, mais ça n’a pas eu lieu et je suis devenu la figure d’opposition contre la fédération en France. Ouissem Belgacem

Il a toutefois été contacté par plusieurs clubs pour des rencontres. « Comme je suis tout seul, je ne peux pas me déplacer chaque semaine de club en club. J’aurais aimé une stratégie nationale. »

Ouissem Belgacem rêve aussi d’engagement de la part des joueurs phares en Ligue 1. « C’est à nous de créer un environnement dans lequel les personnes queers vont sentir qu’elles peuvent faire leur coming out sans que ça impacte négativement leur carrière. »

Sans regret

Alors que l’Euro vient de se terminer et que le soccer brille aux Jeux olympiques, on lui demande ce qu’il ressent à l’idée de n’avoir jamais pris part à ces grands rendez-vous, lui qui en avait le potentiel.

« Il y a quelques années, j’aurais répondu que ça me déprime. Aujourd’hui, je ne regrette plus rien, car je devais traverser tout cela pour être capable de porter ce message d’ouverture d’esprit avec autant de force. »

Au côté de la drag queen Sasha Colby, il est cette année coprésident d’honneur de Fierté Montréal, qui se tient du 3 au 13 août. « Je veux faire honneur à ce festival qui est beaucoup plus grand que la Pride de Paris », dit-il.

Quand je vois les valeurs qu’il véhicule et à quel point ces évènements sont importants pour les communautés LGBTQ+ et les alliés, la responsabilité est grande. J’ai envie de m’impliquer à fond. Ouissem Belgacem

Au programme : ouverture de la marche des fiertés le 11 août, évènement au consulat de France, table ronde thématique, rencontre de différentes associations et partie amicale avec l’équipe de soccer LGBTQ+ de la métropole, qui a eu lieu le 5 août au parc La Fontaine.

Une surprise, alors qu’il ne joue plus au foot, même de manière récréative. « Jouer au foot amateur, ce n’est pas le même sport. Et quand les gens savent que tu as joué à un haut niveau, ils veulent te taper fort, ce qui entraîne des risques de blessure. Cela dit, j’ai hâte de jouer à Montréal ! »

Le début de quelque chose

Toutes ces activités LGBTQ+ le poussent vers la lumière, alors qu’il s’est longtemps caché dans l’ombre. « En publiant mon premier livre, je pensais tourner une page, mais ça a démarré quelque chose. J’ai pris l’habitude de la lumière, car j’ai fait plusieurs plateaux télé, des couvertures de magazine et donné des conférences. »

Cette exposition lui a aussi causé du tort. Entre 2014 et 2021, il gérait l’entreprise OnTrack Sport afin de guider les athlètes professionnels dans la gestion de leur après-carrière. « Deux mois après la sortie de mon livre, plus de 80 % de mes clients m’avaient quitté. En apprenant que je suis gai, ils ne voulaient plus travailler avec moi. »

Plutôt que de se morfondre, Belgacem a plongé dans ses autres projets. Il a produit et scénarisé la série documentaire Adieu ma honte. Il a été ambassadeur du parfum Invictus de Paco Rabanne. Il multiplie les conférences en milieu scolaire, en entreprise et dans les clubs. Il vient de sortir son deuxième livre, Yamma, sur le parcours de sa mère.

Sans oublier les premiers pas de sa carrière de chanteur. « Ma passion pour la musique est aussi ancienne que ma passion pour le foot. Au lycée, j’écrivais du rap et des poèmes, et j’aimais beaucoup chanter. »

Sur les plateformes d’écoute en ligne, on peut écouter une seule chanson, Je suis en paix, qui se retrouve sur la bande-annonce de sa série télé. Pour la suite, il faudra attendre jusqu’en 2025. « Depuis plus de six mois, je travaille sur mon premier album avec Camélia Jordana, une des plus grandes artistes en France. »

Il a d’ailleurs offert deux chansons sur scène au spectacle ImmiX de Fierté Montréal, le jeudi 8 août sur l’Esplanade du Parc olympique, aux côtés de Mitsou, Marjo, Elisapie, Sarahmée, Pierre Kwenders et plusieurs autres.