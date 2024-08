Alouettes 20 – Roughriders 16 Un changement de quart salvateur, des Alouettes vainqueurs

Le jour et la nuit, Caleb Evans et Davis Alexander. Les Alouettes ont entamé le match avec le premier, avant de faire entrer le second à la mi-temps. Le changement a porté ses fruits, et les Moineaux s’en sont tirés avec une victoire de 20-16 sur les Roughriders de la Saskatchewan.