(Hamilton) Les Alouettes ne voulaient pas que ce soit une histoire de quart-arrière. Toute la semaine, à l’approche d’un autre match sans Cody Fajardo, on a tenté de dévier l’attention vers la victoire à acquérir à Hamilton.

Ce gain contre les pauvres Tiger-Cats, un septième en huit matchs pour les Oiseaux cette saison, n’a pas été particulièrement ardu. Mais peu de spectateurs parleront du pointage de 33-16. Il sera plutôt question… des quarts-arrières.

Il y a d’abord Davis Alexander qui a relevé le défi de l’emporter à son premier départ dans l’uniforme montréalais – une rareté dans l’histoire récente du club –, à plus forte raison à son premier départ dans la Ligue canadienne tout court. Mais il y a aussi, et surtout, le fait que le même Alexander et son adjoint Caleb Evans se sont tous les deux blessés au quatrième quart.

Avec un peu moins de sept minutes à jouer, et alors que les Alouettes étaient en avance 20-8, Alexander a été victime d’un contact casque-à-casque intentionnel du plaqueur défensif Casey Sayles après une tentative de passe. Ce dernier en a été quitte pour une pénalité pour rudesse excessive, tandis qu’Alexander, lui, est longuement resté au sol, ébranlé. On l’a momentanément retiré de l’action, ce qui a donné l’occasion à Caleb Evans de réussir une passe de touché à David Dallaire dès sa première possession.

Bonne nouvelle, Alexander a pu revenir au jeu à la série offensive suivante. Or, après qu’il eut porté le ballon pour obtenir un premier jeu à 12 verges de la ligne des buts, il a de nouveau cédé sa place à Evans, sans raison apparente – était-il incommodé par sa blessure subie plus tôt ? se sont demandé les descripteurs à la télé et, avec eux, les spectateurs.

Dans tous les cas, la deuxième entrée en scène d’Evans a été moins heureuse que la première. Ayant lui aussi décidé de transporter le ballon pour gagner du terrain, il a semblé se blesser avant d’être plaqué, possiblement parce que son soulier s’était coincé dans la surface synthétique. En douleur, il s’est longuement tenu le genou après coup, et des coéquipiers ont dû le transporter jusqu’aux lignes de côté.

Alexander a donc repris du service, pendant que James Morgan, quatrième dans la hiérarchie des quarts de l’organisation, commençait à lancer des ballons. Il n’a toutefois pas été appelé en relève.

Le dossier des quarts-arrières pourrait donc se complexifier sérieusement pour les Alouettes si Alexander et Evans devaient être retenus à l’infirmerie. Car Cody Fajardo, même si son nom a été retiré de la liste des blessés pour six matchs la semaine dernière, s’est peu, voire pas entraîné au cours des derniers jours. Le général de l’attaque des Alouettes était tombé au combat le 11 juillet dernier, atteint à un muscle ischiojambier.

Dommage

Le dénouement pourrait être d’autant plus triste pour Davis Alexander qu’il a très bien paru à son baptême du feu.

Il avait placé la barre haut la semaine dernière en livrant une performance magistrale en relève à Caleb Evans, orchestrant une remontée des Alouettes qui lui a valu ce fameux premier départ.

Vendredi, ça n’a pas exactement bien commencé pour lui. Après 15 minutes et des poussières de jeu, il avait échappé un ballon puis été victime d’une interception transformée en touché des locaux. On le sentait nerveux, tantôt hésitant, tantôt impulsif.

Il a toutefois retrouvé son calme, sa patience et, surtout, son bras, atteignant avec aisance Charleston Rambo et Tyson Philpot. Il a conclu ce premier départ professionnel avec 262 verges par les airs et une passe de touché. On devrait en savoir davantage en début de semaine sur son état de santé.

C’est tout aussi triste pour Evans, qui a fait preuve d’une sacrée force de caractère en réussissant une passe de touché dès son entrée dans le match, lui pour qui rien ne fonctionnait la semaine dernière, au point de se faire damer le pion par Alexander.

Les succès offensifs des Moineaux, au demeurant, ne doivent pas escamoter la superbe performance de la défense qui, avant un touché accordé avec moins de trois minutes à jouer, avait essentiellement muselé l’attaque des Cats. Ceux-ci n’ont même jamais été en position de tenter un placement – en fait oui, une fois, mais une bête pénalité de procédure les a obligés à reculer et à se contenter d’un déplacement.

Les deux équipes se retrouveront samedi prochain à Montréal.

En bref

C’était la première visite des Alouettes à Hamilton depuis qu’ils y ont remporté la finale de la Coupe Grey en novembre dernier contre les Blue Bombers de Winnipeg. La perle ontarienne et son stade Tim Hortons plaisent résolument aux Montréalais, qui n’y ont pas perdu un match depuis plus de deux ans.

Le touché de David Dallaire était son premier dans la Ligue canadienne de football. Après qu’il se fut rendu dans la zone des buts, ses coéquipiers se sont rués vers lui pour célébrer. Identifié comme centre-arrière, cet ancien du Rouge et Or de l’Université Laval n’a encore jamais porté le ballon cette saison, mais cette passe captée était sa cinquième de la campagne.