Dans l’histoire du monde, la date du 20 novembre 2021 est au pire insignifiante, au mieux anecdotique.

Davis Alexander, pourtant, se souvient parfaitement de ce qu’il faisait ce jour-là. Dans l’uniforme des Vikings de l’Université d’État de Portland, il a disputé le dernier match de sa carrière universitaire – une défaite de 42-28 contre Eastern Washington.

« J’avais bien joué, je crois », a avancé Alexander, mercredi matin, cette fois de Saint-Léonard, où s’entraînent les Alouettes.

« J’avais obtenu 350 verges par les airs et trois passes de touché, mais on avait perdu… Le quart-arrière de Washington était Eric Barriere, qui joue aujourd’hui en Saskatchewan. »

Vérification faite, les souvenirs d’Alexander sont exacts, ou presque : il avait en réalité amassé 339 verges (on lui pardonne d’avoir arrondi), mais n’avait orchestré que deux touchés. Qu’importe, la rencontre est, à l’évidence, encore fraîche à sa mémoire.

S’il se rappelle avec autant d’exactitude cette fraîche journée d’automne, c’est parce que c’est la dernière fois qu’il a amorcé un match comme quart-arrière partant. Presque trois ans plus tard, ce vendredi, il sera appelé à diriger l’attaque montréalaise contre les Tiger-Cats de Hamilton.

L’entraîneur-chef Jason Maas ne l’a pas officiellement confirmé, lui qui a presque érigé en religion la confidentialité entourant l’identité de ses quarts partants. Or, à l’entraînement, mercredi, Alexander a encore obtenu la majorité des répétitions, avec Caleb Evans comme adjoint. Cody Fajardo, dont le nom a été retiré de la liste des blessés plus tôt cette semaine, était aussi sur place, mais il n’a pas touché au ballon.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Davis Alexander contre les Roughriders de la Saskatchewan, le 25 juillet dernier

Alexander est sorti de l’anonymat la semaine dernière lorsqu’il a été envoyé sur le terrain pour prendre la relève d’Evans contre les Roughriders de la Saskatchewan, à un moment où rien ne fonctionnait pour son club. Il a carrément ressuscité l’attaque des Moineaux, transformant un retard au pointage en avance puis en victoire.

Après plus de deux saisons à attendre son tour sur le banc et à l’entraînement, le natif de l’État de Washington a été impérial à sa première véritable affectation d’importance dans la Ligue canadienne, ce qui lui a valu les éloges de ses entraîneurs et de son directeur général. Son brio a été tel qu’il disputera son premier match professionnel comme partant vendredi. Comme quoi « c’est vrai que le travail paie », a-t-il lui-même fait remarquer, ajoutant à quel point il était « reconnaissant » de ce qui lui arrivait.

Pareil… ou pas

Le mot d’ordre, dans le camp des Alouettes, est que tout est normal, qu’il n’y a rien à voir, que tout le monde peut passer son chemin sans se retourner.

Que le quart soit Fajardo, Evans ou Alexander, le travail de ses coéquipiers autour de lui reste inchangé, a souligné le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage.

« On est super contents pour Davis, mais notre travail reste le même, a confirmé le Québécois. C’est-à-dire le protéger et ouvrir les brèches pour les porteurs de ballon. Peut-être que le centre est plus habitué à la cadence d’un quart en particulier quand vient le temps de lui remettre le ballon. Dans une semaine comme celle-là, puisqu’on sait que ce ne sera pas Cody, on peut mettre l’accent là-dessus. Mais ultimement, la job reste similaire. »

Jason Maas a abondé dans le même sens. « On va faire fonctionner l’attaque de la même manière, peu importe le quart, a-t-il insisté. Ça ne nous inquiète pas. […] Davis est dans cette ligue depuis quelques années, il se prépare chaque jour de la même manière. Je vous garantis que ça ne changera pas juste parce qu’il sera de la première série. »

Bon élève, Alexander n’a pas contredit ses coéquipiers et son entraîneur. De toute façon, il scrute depuis longtemps les faits et gestes de Fajardo à l’entraînement. En ce sens, il espère avant tout assurer une certaine continuité.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Davis Alexander échappe à la pression exercée par Bryan Cox Jr.

« C’est lui qui a établi les standards », a-t-il dit de celui qui a mené les Alouettes à la conquête de la Coupe Grey en 2023.

Du reste, le duel contre les Cats (2-5) n’en sera qu’un parmi tant d’autres, a-t-il ajouté. Son équipe (6-1) cherchera à obtenir sa septième victoire, point final.

« Est-ce nous qui en faisons tout un plat ? », lui a naïvement demandé le représentant de La Presse.

« Non, je pense que c’est moi qui essaie de ne pas en faire tout un plat, a rétorqué Alexander en souriant. Pour n’importe qui, un premier départ, c’est vraiment cool. »

C’est bien ce qu’on croyait.