Alouettes David Côté et Frédéric Chagnon sur la liste des blessés

(Montréal) On craignait que la victoire de 30-26 aux dépens des Stampeders de Calgary samedi ait été coûteuse pour les Alouettes de Montréal. Ces craintes ont été confirmées mardi, alors que la formation montréalaise a inscrit les noms du botteur David Côté et du secondeur Frédéric Chagnon sur la liste des blessés pour six rencontres.