(Los Angeles) Bill Belichick s’est déniché un deuxième emploi dans l’univers des médias en vue de la prochaine saison de la NFL.

Associated Press

Le réseau CW a annoncé jeudi que Belichick sera l’un des analystes de l’émission Inside the NFL. Belichick, qui a mené les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vers six conquêtes du Super Bowl pendant son séjour de 24 ans à leur barre, participera également au Manningcast pendant le Monday Night Football.

Belichick rejoindra ainsi Ryan Clark, Chad Johnson et Chris Long. Johnson et Long ont chacun disputé une saison sous la gouverne de Belichick en Nouvelle-Angleterre.

« Je suis ravi de rejoindre ma nouvelle équipe chez NFL Films et de travailler sur une émission télévisée aussi prestigieuse, a déclaré Belichick par voie de communiqué. J’ai toujours apprécié la profondeur de l’analyse d’Inside the NFL, et j’espère apporter le même souci du détail à la chaîne CW en parlant du vrai football avec de vrais pros –– Ryan, Chris et Chad — cette saison. »