N’ayez crainte, il n’y aura aucune allusion à l’émouvante pièce de Marie Denise Pelletier dans cet article. Il sera plutôt question d’une soirée pendant laquelle à peu près tout s’est mal passé pour les Alouettes de Montréal. Une soirée que la troupe de Jason Maas n’espère pas revivre de sitôt.

Entre un système de son qui explose, une voiturette de secours qui arrive en retard et une pluie qui tombe sous forme d’étranges particules, les Alouettes de Montréal ont offert leur pire performance de la saison, jeudi, dans une défaite de 37-18 face aux Argonauts de Toronto.

Si les feux d’artifice du parc Jean-Drapeau aperçus au sud-est du stade Percival-Molson en fin de quatrième quart avaient pu aussi célébrer le 14e triomphe consécutif des champions défendants de la Coupe Grey, ils ont plutôt été la seule attraction de ce match sans histoire.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo lance une passe à Tyson Philpot

Les Alouettes de Montréal ont subi leur première défaite en six matchs depuis le début de la saison. Même si personne dans le camp des Alouettes n’avaient envie de trouver d’excuses à la fin de la rencontre pour expliquer cette contre-performance, il est évident que le nombre de joueurs blessés a miné le moral, l’élan et le rythme de cette équipe paraissant pourtant inébranlable.

« On n’en a pas fait assez ce soir pour gagner, a expliqué l’entraîneur-chef après la rencontre. Je le sais et les joueurs le savent aussi. Je ne veux pas donner d’excuses. Ce serait juste une distraction. […] On en a arraché sur les trois unités, c’est aussi simple que ça. »

Privés des services du maraudeur Marc-Antoine Dequoy et du receveur Kaion Julian-Grant avant le début de la rencontre, les Alouettes ont vu plusieurs de leurs soldats tomber au combat en cours de match.

Cody Fajardo aura été la plus grande perte de l’équipe locale. Il a retraité vers le vestiaire après avoir lancé seulement six passes. Tout laisse croire à une blessure à la jambe. Personne chez les Alouettes n’a confirmé le diagnostic, mais selon le ton employé par Maas et surtout son expression faciale au moment de faire face à la musique médiatique, les plus malins auront deviné que cette blessure n’est sans doute pas anodine. Fajardo ne s’est pas adressé aux membres des médias après le match comme il le fait habituellement, mais son langage corporel dans le vestiaire et les nombreux coéquipiers qui se penchaient au-dessus de son épaule pour lui souffler des mots d’encouragements laissent présager le pire.

« Il n’a pas fini le match, donc ça devrait être un bon indice, a révélé Maas au sujet de la gravité de la blessure de son quart-arrière. J’espère qu’il reviendra plus tôt que tard. »

Caleb Evans est arrivé en relève et son premier fait saillant aura été une interception dont il a été victime dans sa propre zone. Wynton McManis a ramené le larcin dans la zone des buts pour inscrire le premier majeur du match. Evans aura complété la rencontre avec un taux de réussite sur ses passes d’à peine 50 %, 127 verges aériennes, deux passes de touché et deux interceptions.

L’hécatombe

Entre-temps, Geoffrey Cantin-Arku est resté allongé un long moment au deuxième quart sur la pelouse synthétique du stade montréalais. Le casque d’un adversaire a frappé son genou droit de plein fouet. Il a néanmoins terminé la rencontre. « C’est dur à prendre, mais ce sont des choses qui arrivent. Je suis juste content de ne pas souffrir d’une blessure permanente. C’est la première fois que je me blesse au genou et ça aurait pu être vraiment plus grave. Je suis chanceux d’avoir terminé le match », a-t-il assuré.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les joueurs des Argonauts festoient après un touché.

Son absence momentanée a toutefois ouvert la porte aux Argonauts sur les unités spéciales. La perte du Québécois de 6 pi 3 po et 240 lb a offert une brèche au retourneur Janarion Grant. Le joueur des Argos a filé au centre de la couverture des Alouettes pour inscrire un touché de 103 verges en toute fin de première demie. Habituellement, la présence de Cantin-Arku au centre de la formation des unités spéciales décourage les joueurs adverses de s’y aventurer.

Mais jeudi soir, les unités spéciales montréalaises ont laissé les Argos faire à peu près ce qu’ils voulaient. Grant a accumulé un total de 242 verges au sol.

Plus tard, c’est le centre Justin Lawrence qui a demandé l’intervention de l’équipe médicale. Au troisième quart, K. D. Davis a fait de même. Les Alouettes profiteront maintenant d’une semaine de congé. Un repos qui arrive après une courte semaine de cinq jours. Maas, pour éviter d’écoper d’une amende de la LCF, a préféré rester poli sur les enjeux liés à un calendrier si chargé laissant peu de temps de repos aux joueurs. Le sous-entendu étant que si les joueurs avaient plus de temps entre chaque match, peut-être que les pépins de santé seraient moins nombreux. Mais il a plutôt tenu à déclarer poliment ceci : « Je ne crois pas que le football se joue à l’intérieur d’une semaine de cinq jours, c’est mon opinion. Mais on doit le faire. Donc on se prépare en conséquence. »

La fin d’une belle séquence

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pier-Olivier Lestage

Les Alouettes tentaient de remporter une sixième victoire en autant de matchs cette saison. Une 14e de suite en incluant les matchs de la saison dernière.

Maintenant que les espoirs d’une saison parfaite se sont envolés, les oiseaux vont pouvoir passer à autre chose. Le dossier de l’équipe est abîmé et ce n’est pas plus mal ainsi, croit Tyson Philpot, auteur du deuxième touché des Alouettes. « La saison parfaite, c’était plus un truc des médias. Nous on le prenait match par match. Avec ce groupe, je n’ai aucune inquiétude quant au reste de la saison. »

D’ailleurs, avec sa récolte de 38 verges, Philpot a déjà atteint le plateau des 600 verges. Il mène les receveurs de la Ligue canadienne à ce chapitre.

Charleston Rambo, une recrue au poste de receveur, a réalisé le premier touché de sa carrière en fin de deuxième quart.

Le meilleur receveur de l’équipe a toutefois été Cole Spieker avec ses six réceptions et 70 verges accumulées.

Mais reste qu’aucune statistique n’avait d’importance pour les joueurs des Alouettes à l’issue de ce match dans lequel ils n’ont jamais vraiment été dans le coup. Aucun d’entre eux ne voudrait changer de vie, car l’équipe trône tout de même au sommet de la division est avec une fiche de 5-1, mais pour un soir seulement, les Moineaux se sont fait malmener dans leur nid. Et promesse de Jason Maas, ça ne devrait plus se reproduire de sitôt. « Chaque fois qu’on perd, on apprend. Habituellement, ça fonctionne plutôt bien. »