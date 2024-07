Cole Spieker était tout sourire lorsqu’il s’est présenté devant les médias au terme de l’entraînement des Alouettes, mardi après-midi. Le jeune homme nous assure qu’il est d’un naturel positif dans la vie. Il avait néanmoins plusieurs raisons de se réjouir.

D’abord, parce que son équipe a vaincu les Argonauts de Toronto vendredi dernier et a ainsi signé une quatrième victoire en quatre sorties cette saison. Il s’agissait d’ailleurs d’un neuvième gain d’affilée en saison (une douzième victoire de suite si on compte les matchs éliminatoires), un record dans l’histoire des Moineaux.

Mais aussi, parce que Spieker a été l’un des principaux artisans de ce triomphe. L’athlète originaire de Brainerd, au Minnesota – localité bien connue des amateurs de Fargo – a réussi un important touché, captant une passe de 44 verges de Caleb Evans lors d’un troisième essai et une verge, complètement délaissé par la défense adverse.

« Parfois, ces attrapés sont plus difficiles à réaliser, a-t-il dit. Vous avez la pression d’être complètement démarqué, alors que vous avez l’habitude de vous retrouver devant quelqu’un ou d’avoir quelqu’un à vos trousses. Le ballon semble rester dans les airs un peu plus longtemps. Il fallait vraiment être concentré et réussir cet attrapé. »

Une éclosion ?

Spieker, 27 ans, a été le meilleur receveur des siens contre Toronto avec 8 attrapés en autant de tentatives et 113 verges de gains aériens au compteur. Tout un contraste avec le début de sa saison, alors qu’il était cantonné dans un rôle pour le moins effacé. Avant le duel face aux Argos, il n’avait capté que 5 passes pour 49 verges en 3 matchs, inscrivant un touché.

On pourrait même dire qu’il en est ainsi depuis qu’il s’est joint aux Als, en 2022. Spieker a connu sa meilleure campagne l’an dernier, avec 33 attrapés et 389 verges de gains en 12 matchs.

Ce soubresaut sera-t-il annonciateur de soirées lors desquelles il sera plus fréquemment sollicité dans le plan de match ? Le principal intéressé préfère demeurer humble devant cette éventualité.

« Je suis simplement heureux de pouvoir réussir les jeux qu’on me demande de réaliser, et du fait que mes entraîneurs me font confiance, a-t-il souligné. Nous avons beaucoup de profondeur chez les receveurs. Nous avons plusieurs gars qui peuvent réussir des jeux et se signaler chaque jour de match.

« Tant qu’on a la victoire, c’est tout ce qui compte pour moi, a-t-il poursuivi. J’aime pouvoir aider de quelque façon que ce soit. Qu’il s’agisse de bloquer ou d’attraper des ballons, je vais faire ce qu’on me demande. »

Question de confiance

L’entraîneur-chef Jason Maas, pour sa part, était évidemment heureux de la performance de son joueur. Il est toutefois demeuré prudent lorsqu’on lui a demandé si on pouvait s’attendre à ce que Spieker soit plus souvent utilisé au cours des prochaines semaines.

« Dans l’élaboration de notre plan de match, on essaie d’inclure tout le monde. En général, la défense [adverse] dicte qui reçoit le ballon plus souvent que les autres. Dans le cas de ce match, un certain nombre de jeux ont été appelés pour Cole. La défense a fait en sorte que le ballon lui reviendrait, et il a profité de chacune de ses occasions », a expliqué le pilote.

Chaque joueur qui entend son nom être appelé devrait d’abord se dire : je vais faire mon travail et je vais le faire le mieux possible. Nous n’appelons aucun jeu que nous ne croyons pas pouvoir réussir. Il y a toujours une raison, et nous faisons confiance à nos joueurs. L’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas

Maas a par ailleurs indiqué que si les Alouettes n’hésitaient pas à appeler des jeux en apparence risqués, comme celui qui a mené au touché de Spieker, c’est d’abord en raison de la confiance qu’entretiennent les membres de l’équipe entre eux.

« Vous devez avoir confiance en votre équipe et vos gars, a-t-il fait valoir. La pression est ce que vous en faites. Si vous vous concentrez sur chaque jeu en vous souciant de l’exécution, sans vous préoccuper du résultat, vous arrêtez de penser à tous ces scénarios négatifs qui peuvent se produire. »

« Plus vous avez de succès, plus les gars s’attendent à des résultats, a ajouté Maas. J’ai toute la confiance du monde en notre équipe, et c’est en raison de la façon dont [les joueurs] travaillent. »

Mentionnons enfin que Wesley Sutton a pris part à l’entraînement de mardi, un premier pour lui cette saison. Le demi défensif s’était blessé lors du camp d’entraînement.

Les Alouettes accueilleront les Stampeders de Calgary samedi à 19 h au stade Percival-Molson.