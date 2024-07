Cody Fajardo (7) et Walter Fletcher (25)

(Montréal) Il est vrai que les Alouettes de Montréal connaissent beaucoup de succès, car leur niveau d’exécution dans toutes les phases de jeu est très élevé. Mais cette série de 12 victoires des Oiseaux est aussi basée sur la confiance mutuelle entre les joueurs et le personnel d’entraîneurs.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Prenez par exemple le jeu de 44 verges qui a mené à un touché de Cole Spieker sur un troisième essai et une verge à franchir vendredi dernier, à Toronto. Le directeur général Danny Maciocia a dit mardi, sur la galerie de presse du stade Hébert, où les Alouettes tiennent leurs séances d’entraînement, que ça prenait du courage pour appeler ce genre de jeu. L’entraîneur-chef Jason Maas croit que cela tient davantage de la confiance.

« Il y a deux issues possibles dans cette situation : soit vous allez convertir le troisième essai, soit vous allez le rater. Mais nous avons confiance en nos gars que le jeu sera réussi, car nous avons parlé du jeu, nous l’avons enseigné, nous l’avons répété, a-t-il expliqué. Nous sommes persuadés que nous réussirons le prochain jeu. Alors chaque fois que nous tentons un truc du genre, je suis persuadé que si ça ne fonctionne pas, la défense ou les unités spéciales vont réussir le prochain jeu. »

Nous avons une approche positive envers tout ce qu’on fait. Nous avons confiance en notre équipe, en nos joueurs. J’aime mieux penser de façon positive que de songer à tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Danny Maciocia, directeur général des Alouettes de Montréal

Et c’est réciproque : les joueurs ont confiance en leur personnel d’entraîneurs.

« Chaque fois qu’un joueur entend le jeu appelé, il devrait penser qu’il va réussir son affectation, a noté Maas. On n’appelle aucun jeu dont on ne pense pas que les joueurs sont en mesure de réussir, […] sinon, nous ne les appellerions pas. Il y a des tas de jeux que nous tentons dans la semaine qui ne sont pas insérés dans le cahier de jeux, car on n’a pas aimé ce qu’on a vu. »

Wall et Cosby en appui

Cette confiance se voit également en cas de blessure, alors que le prochain joueur sur la liste semble toujours être inséré sans heurt, que ce soit en attaque, en défense ou au sein des unités spéciales.

On l’a vu après la blessure subie au genou par Reggie Stubblefield dès le premier match de la saison, à Winnipeg. La saison de Stubblefield est d’ailleurs terminée, mais Bryce Cosby et maintenant Titus Wall, qui partagent en alternance la position de demi défensif qu’occupait Stubblefield, connaissent tous deux du succès au sein de la meilleure défense de la LCF.

« Ça en dit long sur leurs habiletés, a indiqué le coordonnateur en défense, Noel Thorpe, au sujet de Cosby et Wall. Qu’on soit capable d’insérer n’importe qui à ces positions et qu’on ne perde pas le rythme, ça en dit long sur la qualité des gens.

L’exécution et la confiance vont toujours de pair et ces gars travaillent fort pour offrir ce genre de performances. Ce qu’on fait à l’entraînement se traduit dans les matchs. Les gars travaillent fort à l’entraînement et ça sa transpose dans les rencontres. Noel Thorpe, coordonnateur en défense des Alouettes

Utilisé comme partant depuis la blessure à Stubblefield, Cosby a réussi 13 plaqués et un sac en trois matchs. Wall compte trois plaqués en deux rencontres, lui qui a été embauché à la mi-juin. À l’entraînement de mardi, Wall a pris quelques répétitions avec la première unité. Pourrait-il être partant samedi, contre les Stampeders de Calgary, samedi, au stade Percival-Molson ?

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Titus Wall (31)

« Nous tentons d’avoir différents schémas de jeux afin de maximiser les qualités de tous nos gars, a dit Thorpe, évitant un peu d’ouvrir son jeu. Les joueurs croient en notre système, basé sur l’équipe d’abord. On parle d’altruisme et de croire en ce que vous pouvez faire. De mettre les efforts nécessaires en réunions, pour étudier le cahier de jeux et pendant les matchs. »

Thorpe et Maas pourraient se retrouver avec un beau problème dans quelques semaines, puisque Wesley Sutton a repris l’entraînement avec le groupe.

Blessé lors du camp d’entraînement, Sutton, dont le nom est inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres, participait à un premier entraînement depuis sa blessure.

« Nous attendons patiemment que Wes revienne en santé, a admis Thorpe. Il a raté une grande partie du camp, alors il doit retrouver ses jambes. Je sais qu’il est en bonne forme : c’est Wes. Mais il s’est ennuyé de nous et nous nous sommes ennuyés de lui. »

En matinée, les Alouettes ont également annoncé l’embauche du demi défensif David Vereen, qui pour l’instant donne plus de profondeur à la position.