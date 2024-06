Ses statistiques sont intéressantes, son directeur général et son entraîneur-chef l’ont complimenté et depuis la mi-septembre de 2023, il accumule les victoires. Pourtant, Cody Fajardo pense qu’il est capable d’améliorer ses performances à titre de meneur de jeu des Alouettes de Montréal.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Après la séance d’entraînement de la formation montréalaise mercredi à Saint-Léonard, Fajardo a été informé par un journaliste de propos élogieux de la part de Danny Maciocia, qui estime que le quart-arrière joue le meilleur football de sa carrière.

Bien sûr, Fajardo a apprécié les commentaires du directeur général des Alouettes, mais il ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

« S’il est question de ma carrière dans la LCF, je crois jouer à un haut niveau, mais je pense qu’il y a beaucoup de place à l’amélioration », a-t-il nuancé.

« La semaine dernière (contre le Rouge et Noir d’Ottawa), il y a plusieurs jeux que je n’ai pas complétés. Je dirais que je suis mon pire critique et il y a beaucoup de facettes que je dois peaufiner. Heureusement, c’est tôt en saison et nous avons trouvé un moyen de gagner des matchs même si j’ai le sentiment qu’il y a encore beaucoup d’énergie dans le réservoir et que je peux en donner plus. Mais de la part d’un homme (Maciocia) qui a vu beaucoup de quarts-arrière, des quarts-arrière qui ont gagné des coupes Grey, ce sont des éloges qui ont beaucoup de valeur à mes yeux », a-t-il reconnu.

Même s’il affirme ne pas avoir complété autant de jeux qu’il aurait aimé contre le Rouge et Noir, Fajardo a tout de même guidé son équipe vers un convaincant gain de 47-21 jeudi dernier au stade Percival-Molson.

Avec trois victoires en autant de sorties en 2024, les Alouettes connaissent leur meilleur départ depuis la saison 2011. Aussi, ils ont remporté huit matchs de suite en saison régulière, et 11 d’affilée si l’on ajoute les trois rencontres éliminatoires de l’automne dernier, dont la finale de la coupe Grey.

Toutes ces séquences de succès seront en jeu vendredi soir contre les Argonauts de Toronto (2-0) au BMO Field.

« Je répète souvent que ces victoires et ces points acquis en début de saison sont très importants. Vous ne voulez pas vous retrouver, à la fin de l’année, à vous dire qu’il aurait fallu connaître un meilleur départ ou gagner tel ou tel match. Si vous voulez occuper le siège du pilote à la fin de l’année, profiter du laissez-passer en première ronde éliminatoire et jouer à domicile lors de la finale de la section Est, c’est bon de gagner ces parties en début de saison, surtout contre des rivaux de votre section », a rappelé Fajardo, avant de faire l’éloge de l’équipe que les Alouettes ont écrasée 38-17 en finale de l’Est, à Toronto, en novembre dernier.

« C’est une formation très talentueuse, qui, comme nous, n’a pas subi la défaite cette saison et qui n’a perdu que trois matchs en deux ans. Cette équipe sait comment gagner des matchs de football. Ce sera un défi difficile pour nous, mais je pense que les gars sont prêts et sont emballés face à ce défi. »

Après les trois premiers matchs des Alouettes, Fajardo a complété 68 des 93 passes qu’il a tentées — un taux d’efficacité de 73,1 % — avec sept passes de touché et une seule interception. Ses gains par la voie des airs s’élèvent à 916 verges.

« Je trouve qu’il est à l’aise. Confiant et à l’aise, ce à quoi on peut s’attendre après un certain temps dans ce système, mais aussi avec les gars dans le vestiaire. Nous avons ramené plusieurs joueurs qui ont produit pour lui l’année dernière. C’est ce que je vois », a fait remarquer l’entraîneur-chef Jason Maas mercredi.

« Chaque fois que vous avez un quart-arrière en confiance, qui possède beaucoup d’habiletés, d’endurance et qui fait des efforts tous les jours, vous allez apprécier le joueur qui occupe le poste derrière le centre (de la ligne offensive). »