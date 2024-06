Le jeu défensif de Tyrice Beverette a dérangé les adversaires des Alouettes de Montréal depuis le début de la saison de la Ligue canadienne de football (LCF).

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le secondeur a réussi 17 plaqués, un sommet chez les Alouettes, qui sont toujours invaincus en trois matchs cette saison. L’athlète de 6 pieds et 203 livres a ajouté trois plaqués sur les unités spéciales, un sac et une interception en plus de forcer deux échappés.

« Ce sont nos standards, a dit Beverette. On connaît l’effet que vous pouvez avoir lorsque vous perturbez le quart-arrière adverse et que vous pouvez reprendre le ballon pour votre attaque. »

« On se concentre sur certains aspects et ça se voit parce que, chaque semaine, d’une façon ou d’une autre, on crée des revirements. »

Beverette, 29 ans, a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de l’Est au terme de la dernière saison avec 89 plaqués, 20 autres sur les unités spéciales, sept sacs et deux touchés défensifs. Après avoir plaqué 10 adversaires dans la victoire de 38-17 des Alouettes contre les Argonauts de Toronto en finale de l’Est, le joueur originaire du New Jersey en a plaqué sept dans le triomphe de 28-24 contre les Blue Bombers de Winnipeg à la Coupe Grey.

L’unité défensive des Alouettes mène le circuit au chapitre des points alloués à l’attaque (15 par matchs), des touchés offensifs concédés (quatre au total), des verges offensives nettes allouées (319,7) et des revirements provoqués (10). Elle est à égalité en première place avec celle des Elks d’Edmonton avec huit sacs.

Les Moineaux ont par ailleurs remporté leurs 11 dernières rencontres en ajoutant la fin de la dernière campagne. Leur dernière défaite remonte au 15 septembre, contre les Argonauts.

« Bev est le meilleur secondeur du côté faible dans cette ligue, un membre de l’équipe d’étoiles et un champion de la coupe Grey la saison dernière pour une raison, a dit Kenny Kim, de l’agence Summit Athletes, qui gère la carrière de Beverette. Tyrice est une personne humble et à la voix douce, mais entre les lignes blanches, son jeu en dit long et il place toujours la barre plus haut.

« Je m’attends à ce qu’il soit à nouveau l’un des joueurs les plus dominants de la ligue cette saison. »

Les Alouettes rendront visite aux Argonauts (2-0) vendredi soir. Beverette a déclaré que l’attention des joueurs était portée sur le match de cette semaine, et non sur la séquence victorieuse.

Après avoir reçu nos bagues, levé la bannière et commencé cette nouvelle saison, on a laissé ce genre de choses dans le passé. Ne vous méprenez pas, il y a de nombreux aspects de l’année dernière qu’on a conservés et qu’on essaie d’incorporer cette année, mais on se concentre sur le moment présent. Tyrice Beverette

Beverette a commencé sa carrière dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton (2019-2021), jouant 22 matchs de saison. Depuis qu’il a signé un contrat avec les Alouettes, il a pris part à 39 parties de saison consécutives.

« Honnêtement, c’est l’environnement… ils me laissent aller sur le terrain et être moi-même, a lancé Beverette. C’est aussi le groupe avec lequel je joue, il y a plusieurs gars dans le vestiaire qui sont capables de faire des jeux et qui pourraient être dans l’équipe d’étoiles.

« Le système de jeu me convient aussi, je préfère être physique, chercher le ballon et jouer de manière disciplinée. Vous n’essayez pas d’en faire trop, mais faites quelque chose qui va aider votre équipe à gagner. »

Beverette a également eu de bons mots pour l’entraîneur-chef Jason Maas.

Au début de sa carrière d’entraîneur-chef à Edmonton, Maas, très compétitif, était sujet à des explosions animées sur les lignes de côté. À sa deuxième campagne à la barre des Alouettes, Maas demeure un entraîneur motivé et passionné. Mais il a réussi à éliminer les explosions de colère.

« Il donne le bon exemple et tout ce qu’il prône, il l’applique également pour lui-même, a déclaré Beverette. C’est naturel que les gars veuillent le suivre à cause de la personne qu’il est. Le voir prendre ses responsabilités fait qu’on le respecte encore plus, car quand il est temps pour nous de nous tenir responsables, il fournit un excellent exemple.

« Il est toujours à la recherche de l’excellence et les joueurs se nourrissent de ça. »