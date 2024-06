Les Alouettes de Montréal n’ont plus besoin de prouver leur valeur. Un championnat, deux victoires dans l’ouest en entame de saison et une salle comble de 23 035 spectateurs pour leur match d’ouverture. Mais ce n’est pas parce qu’une équipe a établi sa valeur qu’elle ne peut pas l’améliorer. Et les Alouettes l’ont bien compris.

Le deuxième quart du match de jeudi soir entre les Alouettes et le Rouge et Noir d’Ottawa était toujours en cours lorsque les mots ont commencé à construire ce texte. Manière de faire habituellement déconseillée, car la beauté du sport réside dans son imprévisibilité. Toutefois, même le moins attentif des néophytes aurait compris, à 27-1, après le touché de 51 verges de Tyson Philpot, que cet affrontement était plié. « C’est cet attrapé qui a donné le ton au match », a précisé Cody Fajardo au terme de la rencontre.

Dès le premier quart, les Montréalais contrôlaient le rythme du match. La rencontre s’était amorcée avec le dévoilement de la bannière de champions de la saison 2023 et elle s’est terminée par un gain de 47-21.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur Jason Maas et Reggie White Jr.

Les hommes de Jason Maas sont revenus au bercail avec un dossier parfait de 2-0 en vertu de victoires à Winnipeg et Edmonton. Ils affrontaient ensuite l’équipe la moins bien nantie de la Ligue canadienne de football sur papier.

Et les joueurs des Alouettes n’ont pas perdu de temps pour prouver leur supériorité. Dans la première moitié du match seulement, des courses de Cody Fajardo et Caleb Evans pour des touchés, deux revirements par le secondeur Tyrice Beverette et trois placements réussis de David Côté ont permis aux moineaux d’étouffer leur proie comme le font des boas affamés : progressivement, en s’économisant et en profitant des faiblesses de leurs ennemis.

« C’est probablement le meilleur football qu’on pouvait jouer », a avoué Maas à propos de la première demie.

Un traitement sans pitié

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Cody Fajardo (7) et Walter Fletcher (25)

La défense du Rouge et Noir n’aurait pas pu offrir à Fajardo et son attaque un plus beau terrain de jeu. Le quart-arrière des Alouettes a profité de l’insuffisant schéma défensif proposé par ses rivaux pour gonfler ses statistiques personnelles. Après deux quarts, il avait complété 20 de ses 22 passes. Il aura finalement raté seulement sept passes et cumulé 393 verges.

Mais la poreuse défense ottavienne a surtout permis aux receveurs des Alouettes de s’exprimer pleinement. Des jeux de 49 verges à Kaion Julian-Grant et de 41 verges à Philpot, notamment, ont semblé ravir les amateurs réunis au stade Percival-Molson. Presque autant que le spectacle du groupe Kaïn à l’entracte.

Philpot, d’ailleurs, s’est vraiment établi comme le receveur numéro un de cette équipe, même si Maas et le groupe d’entraîneurs détestent évoquer cette idée de hiérarchie. Le receveur canadien et héros de la dernière Coupe Grey a donné le ton en début de match avec de nombreux attrapés en fond de territoire. Fajardo se tourne vers lui, dorénavant, presque par réflexe. Et aussi par assurance, car Philpot est devenu le receveur le plus fiable du groupe. « C’est comme ça qu’on joue, les Alouettes. Cody croit en moi et je m’occupe d’effectuer le travail », a révélé à bout de souffle le numéro 6 après la rencontre.

Mention honorable, toutefois, à Reggie White Jr. À son premier match en 2024, le receveur a capté deux passes de Fajardo dans la zone des buts, en l’espace de quatre minutes, au quatrième quart.

Même si cette rencontre n’a certes pas été la plus exaltante, les Alouettes peuvent, avec raison, se réjouir de cette victoire contre ce rival de division. À la fin de la saison, c’est ce genre de gain anodin et qui tombe un peu à l’oubli qui peut faire la différence entre une rencontre à domicile et à l’étranger une fois en éliminatoires. Surtout qu’avec un différentiel de +26, les Alouettes se donnent de bonnes chances en cas de bris d’égalité.

La défense, encore

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Isaac Adeyemi-Berglund plaque Ryquell Armstead lors de la première demie.

Ça devient redondant, mais ça demeure extrêmement payant pour les Alouettes. La défense excelle et comme en 2023, les joueurs de cette unité s’illustrent à relais.

Marc-Antoine Dequoy lors du premier match, Nafees Lyon lors du deuxième et Tyrice Beverette lors du troisième. Dès le début du match, le secondeur des Alouettes a fait comprendre au quart Dru Brown qu’il allait devoir endurer un vrai calvaire pendant 60 minutes. « C’est difficile à expliquer, a assuré Beverette concernant la polyvalence de son unité. C’est comme si avant chaque match, on sait que nous allons gagner, mais nous ne savons juste pas comment.

La mère de Beverette, en provenance du New Jersey, assistait au match. Le voyage en a valu la peine, car fiston a été de tous les combats avec une interception, un sac du quart et un échappé récupéré. De son côté, Brown s’est rendu à 14 passes incomplètes en plus d’être victime d’un larcin.

En cette saison de défense de titre, il aurait été difficile de demander mieux à la défense montréalaise. En trois matchs, ils ont accordé en moyenne de 17,3 points par match. Conscient de la victoire acquise, les Alouettes ont un peu levé le pied en deuxième demie. Reste que pour une troisième semaine de suite, leur travail a été presque impeccable en défense. Et ça donne une drôle impression de déjà-vu.

Un match imparfait

Cependant, les Alouettes ont été victime d’un véritable relâchement momentané au troisième quart. Les locaux se sont faits dominés 11 à 0 au retour de la mi-temps.

Évidemment, l’entraîneur-chef avait dû mal à se réjouir complètement de l’issue du match compte tenu de ce léger accrochage.

Le match aurait pu prendre une autre tournure au troisième quart, mais on a résisté. Dans la LCF, c’est comme ça. Nos joueurs savent qu’ils doivent être meilleurs, mais nous en sommes seulement à la semaine trois. On s’améliorera. Jason Maas, entraîneur-chef des Alouettes

Effectivement, malgré les éléments ayant déplu à Maas, il dirige tout de même la meilleure équipe de la LCF selon le classement. Avec une fiche de 3-0 avant, les champions défendants ne pourraient se retrouver dans meilleure situation avant d’affronter les Argonauts de Toronto, un autre rival.

Le match s’est conclu avec une ovation debout des partisans. Le ballon reposait pendant que les dernières secondes s’écoulaient et John Denver résonnait dans les haut-parleurs du stade avec Take Me Home, Country Roads, même si La balade des gens heureux se prêtait également plutôt bien à l’allure de cette rencontre émotive.