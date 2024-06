(Bromont) Quand il était jeune, Benjamin St-Juste et ses parents ont dû parcourir les États-Unis afin qu’il puisse participer à différents camps de football et ainsi peaufiner son art. Maintenant qu’il joue dans la NFL, il souhaite aider les talents d’ici à se développer chez eux.

C’est dans cette optique que le demi de coin des Commanders de Washington a accepté l’invitation de Martin Robert pour présider la Fondation l’Originale, qui organise différentes activités pour permettre à de jeunes footballeurs québécois de se perfectionner sans avoir à s’exiler de l’autre côté de la frontière.

Cette dernière tenait lundi matin son tout premier tournoi de golf bénéfice, au Domaine Château-Bromont. Des athlètes issus de divers sports y participaient, dont Luguentz Dort, Mikaël Kingsbury et Jonathan Huberdeau, pour ne nommer que ceux-là.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury

« Quand je grandissais, j’ai vu qu’il manquait des opportunités, que ce soit des camps de football, des ressources ou des occasions pour montrer nos talents en tant que jeunes athlètes québécois », a expliqué St-Juste en marge de l’évènement.

Je me disais que si j’ai l’occasion de devenir professionnel et de me rendre à la NFL, je vais justement utiliser mon temps, mon énergie et mes ressources afin de redonner à la communauté pour que ce soit plus facile pour les jeunes. C’est toujours quelque chose qui m’a tenu à cœur, parce que c’est quelque chose qui m’a toujours manqué en tant que jeune joueur de football. Benjamin St-Juste

Dimanche dernier, la Fondation l’Originale a tenu un camp de flag football réunissant plus d’une centaine d’athlètes féminines. Dès le 6 juillet, la quatrième édition du camp de développement Retour à l’Origine accueillera plus de 400 élèves-athlètes âgés de 13 à 18 ans à l’école secondaire Curé-Antoine-Labelle, à Laval. Un projet-pilote destiné aux écoles doit également être lancé en septembre 2025.

« On veut partir de Laval et aller dans les stratosphères plus élevées. Notre but, c’est d’avoir un impact », indique Martin Robert, qui dirige aussi l’entreprise Invictus, spécialisée dans les gants de football personnalisés.

Fait à noter, St-Juste tenait à ce que la fondation à laquelle il s’associait ne porte pas son nom. « N’importe quelle personne peut être originale dans ce qu’elle fait », insiste-t-il.

« On voulait que tous les athlètes puissent redonner à travers nous, renchérit pour sa part Martin Robert. […] Ben, en ce moment, il est très cool, très jeune, il a plein d’énergie. Mais à un moment donné, ce ne sera plus lui, le top. On veut s’assurer que dans le futur, il y ait toujours un athlète qui puisse être le porte-parole pour redonner aux prochaines générations. »

À Washington, le succès collectif d’abord

D’ici à ce qu’il en arrive à une telle étape, St-Juste tentera de bâtir sur ses succès de la dernière campagne sur les terrains de la NFL, alors qu’il a réussi 67 plaqués en 16 matchs, de même que 1 sac et 1 interception.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Benjamin St-Juste

Mine de rien, le Montréalais en sera déjà à sa quatrième saison avec les Commanders, ce qui en fera l’un des éléments les plus expérimentés au sein de la tertiaire de l’équipe. St-Juste refuse toutefois de s’imposer une pression supplémentaire à cet égard.

Mon but, c’est d’aller sur le terrain et donner mon 110 % à mon équipe. Je dis toujours que le succès collectif de mon équipe va aider mon succès individuel. Si tout clique du côté offensif et défensif, si je suis capable de donner mes connaissances et mon expertise aux plus jeunes, on aura du succès. Benjamin St-Juste

Le numéro 25 s’est aussi montré élogieux envers le quart-arrière recrue Sam Hartman, ainsi qu’envers son nouvel entraîneur-chef, Dan Quinn, dont le mot ordre est, dit-il, de demeurer compétitif dans tous les aspects du football, du gymnase au terrain en passant par les réunions d’équipe.

« Il a beaucoup d’expérience, mais il amène une énergie jeune, note St-Juste. Il est très bon pour connecter avec les joueurs et pour livrer son message d’une façon qui est facile à apprendre pour les joueurs. […] Quand il dit quelque chose, il le pense. C’est beau à voir, c’est rafraîchissant. Je pense que c’est ce dont on avait besoin. »

Mais avant d’aller aider ses coéquipiers à Washington, Benjamin St-Juste donnera un coup de main aux jeunes qui rêvent peut-être de l’imiter, en leur donnant la chance qu’il aurait voulu avoir.