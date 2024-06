(Jacksonville) Les Jaguars de Jacksonville ont consenti une prolongation de contrat de cinq saisons et 275 millions US au quart Trevor Lawrence, selon ce qu’a appris The Associated Press.

Associated Press

L’entente inclut 142 millions en argent garanti et un bonus à la signature de 37,5 millions, a précisé la personne qui a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque les deux parties n’avaient toujours pas annoncé la nouvelle.

Lawrence touchera un salaire moyen annuel de 55 millions, soit le même montant que Joe Burrow, des Bengals de Cincinnati, et un montant record dans l’histoire de la NFL.

Le mois dernier, Jared Goff avait signé une prolongation de contrat de quatre saisons et 212 millions avec les Lions de Detroit, faisant de lui le deuxième quart le mieux payé de l’histoire à 53 millions par saison.

Lawrence devient le sixième quart à toucher au moins 50 millions par saisons, après Burrow, Goff, Justin Herbert, des Chargers de Los Angeles, Lamar Jackson, des Ravens de Baltimore, et Jalen Hurts, des Eagles de Philadelphie.

Âgé de 24 ans, Lawrence a guidé les Jaguars à un dossier de 21-31 en trois saisons comme quart partant, et de 1-1 lors des éliminatoires.

Le natif de la Géorgie, a complété près de 64 % de ses passes pour 11 770 verges de gains, avec 58 touchés et 39 interceptions. Il a aussi inscrit 11 touchés au sol, mais a commis 21 échappés.

Lawrence a été au cœur de la progression des Jaguars vers la fin de la saison 2022 et la saison 2023. En 19 parties durant cette séquence, l’équipe a compilé une fiche de 14-5 et il a amassé 4713 verges de gains aériens tout en lançant 29 passes de touché contre 11 interceptions.

La direction des Jaguars croit que Lawrence n’a alors que commencé à démontrer l’étendue de son potentiel.

Lawrence a toutefois aussi été ennuyé par des blessures au cours de sa carrière dans la NFL. Elles ont joué un rôle dans l’effondrement de l’équipe en fin de saison 2023, quand les Jaguars ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et ont raté les éliminatoires après avoir passé trois mois au sommet de la section Sud de l’Américaine.

Il a alors connu des ennuis et la direction des Jaguars s’est donné comme mandat d’améliorer la ligne offensive afin de mieux protéger le joyau de l’organisation.