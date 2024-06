Alouettes de Montréal Tyson Philpot, le héros oublié

(Winnipeg) Le soir du 19 novembre 2023, beaucoup de choses se sont passées. Les Alouettes de Montréal ont gagné une première Coupe Grey en 13 ans. Marc-Antoine Dequoy a livré un discours suffisamment puissant pour réveiller toute une nation. Cody Fajardo a été sacré joueur par excellence du championnat. Et voilà qu’en raison de cette ivresse et du temps qui passe, on a presque oublié l’auteur du jeu le plus déterminant de la saison.