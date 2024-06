(Winnipeg) Charleston Rambo n’a pas de spectaculaire que son nom. Sa manière de se démarquer, sa présence sur le terrain et sa capacité à faire toutes sortes d’attrapés le sont tout autant. C’est pourquoi le receveur recrue des Alouettes est passé, en quelques semaines, d’anonyme à éventuel remplaçant d’Austin Mack.

Commençons par un petit retour en arrière.

13 février – Les Alouettes de Montréal embauchent le vétéran Tevin Jones pour pallier le départ de leur receveur numéro un. Cody Fajardo, ancien coéquipier de Jones en Saskatchewan, peine à se contenir lorsqu’il raconte aux membres des médias à quel point il est emballé par l’arrivée de celui qui est aussi passé par quatre organisations de la NFL. Le poste de receveur numéro un de l’équipe était pourvu.

11 mai – Les Alouettes, pour remplir des chandails au camp d’entraînement, s’entendent avec différents joueurs. Des joueurs autonomes, des choix au repêchage et des joueurs issus des collèges américains. Parmi eux, un certain Charleston Rambo. L’ancien des universités de l’Oklahoma et de Miami, deux programmes parmi les plus prestigieux des États-Unis, arrive au camp sans certitude, comme tous les autres joueurs invités voulant se tailler un poste. Un peu comme un jeune artiste aux auditions de La fabuleuse histoire d’un royaume.

1er juin – Les Alouettes retranchent Jones, mais retiennent les services de Rambo. Un scénario sur lequel personne n’aurait pu miser à la mi-mai. Mais Rambo a mérité cette chance. Il a été fumant tout au long du camp. Chaque fois qu’on a fait appel à lui, il a été étincelant.

L’attitude, le style, l’allure et la manière de s’exprimer de l’Américain détonnent. Charleston Rambo semble être né pour briller. Il a l’étoffe nécessaire pour devenir une véritable vedette.

Avec un nom pareil, le contraire aurait été étonnant. En plus, pour ajouter à sa légende en devenir, il a changé le numéro 76 qui lui avait été attribué au profit du numéro 14. Le numéro porté par Jones au camp d’entraînement…

Une histoire américaine

À la veille de son premier match dans la LCF, La Presse est allée à sa rencontre, au stade Princess Auto de Winnipeg. Rambo est arrivé dans le stade le plus bruyant du Canada aux côtés de Cody Fajardo, Marc-Antoine Dequoy et Tyson Philpot.

Et s’il est flamboyant sur le terrain, c’est tout le contraire lorsqu’il ne porte pas casque et épaulettes. Étonnamment, il est plutôt timide, il refuse de prendre trop de place et il suit les rangs comme un bon élève. Lorsqu’on discute avec lui, il se tient debout bien droit, comme un soldat bien discipliné, et il répond toujours affirmativement par un « yes, sir ».

Dans son ensemble aux couleurs des Alouettes, de la casquette jusqu’au pantalon de jogging, Rambo raconte d’abord qu’il s’appelle Charleston parce que son père, à qui il « ne parle plus vraiment aujourd’hui », se prénomme Charles. Mais le nom Charleston Rambo sonne si bien que le joueur de 24 ans a appelé son fils de bientôt 3 ans Charleston Rambo II.

Originaire de Dallas, le receveur des Alouettes a grandi en admirant les joueurs des Cowboys. « Le football, c’est fou là-bas. Les Cowboys sont l’équipe de l’Amérique. Dallas est l’équipe du Texas, tu ne peux pas te ranger derrière les Texans », blague-t-il en riant à la manière de Kawhi Leonard.

Après trois saisons en Oklahoma, où il a joué avec Kyler Murray, Jalen Hurts et CeeDee Lamb, il a choisi de tester le marché et d’entrer dans le portail des transferts en 2021. « Miami était vraiment mon école de rêve. Beaucoup d’équipes m’ont sollicité, mais mon cœur était avec Miami et je savais que c’était le programme dans lequel je voulais aller. »

PHOTO IAN MAULE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Charleston Rambo (14), en compagnie du quart-arrière Spencer Rattler (7), alors qu’il portait les couleurs des Sooners de l’Université de l’Oklahoma

Ses essais avec les Panthers de la Caroline en 2022 et avec les Eagles de Philadelphie en 2023 ayant été infructueux, le voilà maintenant dans le nid.

Un talent spécial

Dans sa manière de se créer de l’espace, d’attraper le ballon et d’attaquer les angles, Rambo a un peu de Larry Fitzgerald, de De’Andre Hopkins et d’Odell Beckahm fils. Évidemment, ces comparaisons ne suggèrent aucunement que Rambo profitera de la même carrière, de la même renommée et de la même reconnaissance que ces trois vedettes, mais c’est dire à quel point il peut être spectaculaire et efficace sur le terrain.

« Je ne regarde pas beaucoup la NFL, mais tous ces joueurs étaient bons il y a quelques années. Moi, je suis le présent. Je veux être moi. Je veux être Charleston Rambo. Je veux être le meilleur », répond-il à cette remarque.

Son vrai héros est son frère aîné, mort il y a un an : « Le meilleur athlète que j’ai vu et dont j’ai pu m’inspirer, c’était mon frère. Il avait deux ans de plus que moi, mais chaque fois qu’il jouait au football, il était le meilleur. »

Dès son arrivée au camp, le quart Cody Fajardo a remarqué les aptitudes uniques de Rambo.

Si tu regardes nos entraînements et nos matchs depuis le début du camp, chaque fois qu’on fait appel à lui, il fait un jeu. Il a une énorme confiance en lui et c’est rare pour une recrue. Cody Fajardo

Bien entendu, même s’il a ses preuves à faire dans la Ligue canadienne, Rambo rêve toujours à la NFL. « Aucun doute. J’ai beaucoup d’amis qui y sont. J’y rêve sans arrêt. »

Mais pour un jeune ayant fréquenté une école catholique du Texas où « il n’y avait pas d’équipes sportives, seulement les cours d’éducation physique », être rémunéré pour jouer au football est un luxe. « Sauf que tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre ton poste. En fait, tu as beaucoup plus à perdre. »

Cette précarité le forcera à se dépasser. En fait, il tentera surtout d’écrire une histoire qu’il pourra raconter à ses enfants. « Je viens d’une famille nombreuse. Presque tout le monde est plus vieux. Chacun a une histoire à raconter et je voulais être capable un jour de raconter la mienne. »

Et si une histoire est écrite par un auteur nommé Charleston Rambo, difficile de croire qu’elle restera méconnue.

