La victoire de 27-12 acquise à Winnipeg en lever de rideau s’est avérée coûteuse pour les Alouettes de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le club de football montréalais a annoncé mardi que la saison du demi défensif Reggie Stubblefield est terminée et il appert qu’il devra se passer du receveur Tyler Snead et du secondeur Tyrrell Richards pour quelques semaines.

Stubblefield a subi une déchirure du ligament croisé antérieur dans les derniers moments du troisième quart du match de jeudi dernier contre les Blue Bombers. L’Américain de 25 ans marchait sur des béquilles au sortir du Princess Auto Field. Des examens plus poussés ont permis d’identifier la nature exacte de la blessure.

Il s’agit d’une lourde perte pour les Alouettes. Stubblefield a été l’un des éléments clés de la défense de Noel Thorpe l’an dernier. En 13 rencontres, il a réussi 38 plaqués, trois autres au sein des unités spéciales, trois sacs, deux interceptions et provoqué un échappé.

Son nom a été inscrit sur la liste des blessés pour six matchs, mais il est déjà acquis qu’on ne le reverra pas cette saison.

C’est à Bryce Cosby que reviendra la tâche de le remplacer sur le terrain. Cosby est venu en relève à Stubblefield à Winnipeg et il s’entraînait mardi avec les partants en défense sur la surface synthétique du stade Hébert.

« C’est dommage. Je connais Reggie depuis de nombreuses années. On s’est même entraîné ensemble avant le repêchage, a souligné Cosby. Mais ceux qui me connaissent savent que j’attendais cette opportunité et que je vais donner le meilleur de moi-même sur chaque jeu. Je veux montrer à cette défense ce dont je suis capable. »

« Je lui ai dit de faire son travail et d’être prêt, a pour sa part indiqué l’entraîneur-chef Jason Maas. Au sein des unités spéciales, il est très dynamique. Il est très rapide et il explose en direction du ballon. Nous disons toujours que nous n’avons pas de partants au sein de cette équipe, mais bien 45 joueurs prêts à contribuer en tout temps. À lui de faire le boulot maintenant. »

Embauché comme joueur autonome en janvier, Cosby a disputé son football universitaire à Ball State et a passé du temps au sein de la formation des Raiders de Las Vegas.

« C’est seulement le début, a ajouté Cosby. Je vais toujours être prêt ; je vais toujours être très compétitif. »

Richards encore sur la touche

Les ennuis de santé se poursuivent du côté de Richards. Le secondeur, tout premier choix au total au repêchage de 2022, n’a toujours pas joué une saison complète dans la LCF après avoir disputé sept et 11 rencontres à ses deux premières campagnes. Les Alouettes n’ont rien annoncé dans son cas, mais Richards a déclaré à TSN 690 que son nom serait vraisemblablement inscrit sur la liste des blessés pour six semaines en raison d’une « bonne élongation musculaire au mollet ».

Geoffrey Cantin-Arku, premier choix des Alouettes au dernier repêchage, devrait le remplacer en défense.

« Il y a plusieurs façons pour nous d’aborder [le remplacement de Richards], mais il n’est pas faux de penser que [Cantin-Arku] pourrait faire partie de la solution », a raconté Maas.

Du côté de Snead, le receveur s’est blessé à une cheville et n’était pas de l’entraînement de mardi. C’est le Canadien Shedler Fervius qui le remplacera dans la formation partante, un troisième receveur canadien après Tyson Philpot et Kaion Julien-Grant.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Tyler Snead

« Il était avec nous l’an dernier et a très bien terminé la saison, a dit Maas de Fervius. Pendant le camp, il s’est vraiment démarqué.

« Nous avons décidé d’y aller avec trois Canadiens pour diverses raisons. Mais nous avons un plan pour chaque décision. Nous avons déjà vu des trios de Canadiens très productifs dans cette ligue. Ce n’est pas inhabituel dans cette ligue. »

Finalement, les Alouettes ont ajouté le joueur de ligne offensive Jazston Turnetime à leur équipe d’entraînement. L’Américain était au dernier camp de l’équipe, il y a quelques semaines.

Les Alouettes (1-0) poursuivront leur périple dans l’Ouest canadien en affrontant les Elks (1-0) à Edmonton, vendredi soir.

Pas de puce pour Côté

Après la « saga » des ballons micropucés, il fallait demander au botteur des Alouettes David Côté qu’elle est sa préférence. Sa réponse ?

« Pas de puce. On garde le bon vieux classique. Comme l’an passé, rien ne change pour nous. »

Vendredi dernier, le botteur des Bombers Sergio Castillo s’est plaint que ces ballons micropucés avaient une incidence sur la trajectoire des bottés après avoir raté deux placements, sur 38 et 40 verges, face aux Alouettes. Côté a réussi ses deux placements, mais a raté une transformation d’un point dans ce duel.

« On était plus à l’aise avec les anciens ballons. Quand on a su la nouvelle, on s’est mis à botter les nouveaux. On l’a vu dans le match : ça n’a rien changé. Au final, je pense que c’est davantage mental. Je préfère les ballons sans puce. On a eu plus de temps pour s’entraîner avec ces ballons. »

La LCF a depuis vendredi donné le choix aux botteurs de toutes les équipes de choisir leur ballon préféré avant chaque rencontre. Tous les bottés doivent ensuite être effectués avec le type de ballon choisi pour toute la durée du match.