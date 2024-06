L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, qui a accepté un nouveau contrat de deux ans au mois d’avril, a dit mardi qu’il voulait continuer de jouer au football « jusqu’à ce [qu’il] soit au bout du rouleau » après la première journée du minicamp obligatoire de trois jours de l’équipe.

Dave Skretta Associated Press

L’athlète de 34 ans a paraphé un pacte de quatre ans et de 57,25 millions US avec les Chiefs en 2020 qui succédait à un contrat de cinq ans et de 46 millions en 2016. La nouvelle entente signée cette année lui rapportera 34,25 millions et le liera à l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2025.

« Je suis chez moi à Kansas City depuis 11 ans, je m’en souviens chaque fois que je reviens dans la ville, a déclaré Kelce. Je profite de la saison morte pour m’évader et me ressourcer, mais en même temps, je suis un joueur de football. J’adore jouer dans la NFL. »

Malgré tout, Kelce a reconnu qu’il était plus près de la retraite que du début de sa carrière et cette réalité alimente son désir de se lancer dans différentes avenues du sport et du divertissement. Il anime un balado très populaire avec son frère, l’ancien centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce. Il animera également un jeu-questionnaire sur la plateforme Amazone Prime.

Il a également fait plusieurs apparitions à l’émission Saturday Night Live, ayant l’intention de continuer à explorer le médier d’acteur.

Puis, il y a la relation amoureuse de Kelce avec la super vedette de la musique pop Taylor Swift, ce qui lui a permis d’atteindre un nouveau plateau de la célébrité. Son idylle lui a en effet valu de devenir l’un des joueurs les plus connus de la NFL.

« Je ne peux pas donner de date, a déclaré Kelce à propos de sa retraite. Vraiment, j’adore venir travailler tous les jours. Je sais qu’il y a des opportunités en dehors du football pour moi, et je pense qu’il faut garder en perspective que je suis comme un petit enfant quand j’entre [au stade des Chiefs].

« Je sais que j’ai 34 ans – je vais avoir 35 [en octobre] – mais j’ai beaucoup à faire ici. J’adore venir travailler tous les jours pour faire ça. Je vais le faire jusqu’à ce que je sois au bout du rouleau. Espérons que cela n’arrivera pas de si tôt. Mais je sais avec certitude que la fin du chemin est plus proche que son début. »

Kelce a été sélectionné au troisième rang lors du repêchage de 2013. Bien qu’il ait raté presque toute sa première saison en raison d’une blessure à un genou, il est déjà le meneur dans l’histoire des Chiefs avec 11 328 verges de réception.

Il a besoin d’attraper 10 passes pour devancer le record de 917, détenu par le membre du Temple de la renommée Tony Gonzalez, et trois touchés lui permettrait de dépasser Gonzalez à ce chapitre avec 77.