(Lake Forest) Les Bears de Chicago ont consenti une prolongation de contrat d’une saison à l’ailier rapproché Marcedes Lewis, lundi.

Associated Press

Lewis a capté quatre passes pour 29 verges de gains et un touché en 17 rencontres avec les Bears la saison dernière. Il retournera donc dans le champ-arrière des Bears, où se trouvent déjà les ailiers rapprochés Cole Kmet et Gerald Everett. Ce dernier a d’ailleurs accepté un contrat de deux saisons et 12 millions US en tant que joueur autonome, en mars dernier.

Les Bears n’ont pas connu de saison gagnante depuis qu’ils ont présenté une fiche de 12-4 en 2018, mais ils espèrent pouvoir progresser la saison prochaine après avoir sélectionné le quart étoile Caleb Williams au premier rang du dernier repêchage de la NFL.

Lewis, qui est âgé de 40 ans, a disputé 268 matchs étalés sur 18 saisons dans la NFL. S’il participe à quatre rencontres cette saison, alors il surpassera la marque appartenant à Jason Witten pour le plus grand nombre de matchs disputés par un ailier rapproché dans la NFL.

Lewis, qui mesure six pieds six pouces, a capté 436 passes en carrière pour 5113 verges de gains et 40 majeurs en carrière dans la NFL. Il a passé 12 saisons avec les Jaguars de Jacksonville et cinq autres avec les Packers de Green Bay, avant de se joindre aux Bears.