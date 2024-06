(Winnipeg) Deux cents jours précisément s’étaient écoulés depuis le dernier match des Alouettes de Montréal. Et pourtant, c’est comme si quelques heures seulement étaient passées entre leur victoire à la Coupe Grey et leur première partie de la saison, jeudi soir.

Malgré une première rencontre dans l’Ouest, malgré un stade adverse hostile rempli par près de 30 000 spectateurs, malgré la foule la plus bruyante de la Ligue canadienne, malgré la fiche de 31-3 des Blue Bombers de Winnipeg à domicile au cours des quatre dernières saisons, les Alouettes, comme lors de la finale en novembre, ont battu la formation qui s’apparente le plus à une dynastie. Cette fois, les Montréalais l’ont fait par la marque de 27 à 12.

L’histoire s’est répétée pour les Alouettes. Presque parfaitement. Comme si on avait fait rejouer un épisode d’une série à succès. L’équipe de Jason Maas a repris exactement là où elle s’était arrêtée l’an dernier. Dans le détail et dans la manière.

Ça a commencé avec un revirement provoqué par Tyrice Beverette sur un retour de dégagement. Les joueurs des Alouettes avaient été les rois des revirements en 2023. Ça s’est poursuivi avec un touché de Tyson Philpot réalisé directement dans la zone des buts. L’auteur du touché victorieux lors de la Coupe Grey a ainsi marqué le dernier touché de 2023 et le premier touché de 2024. S’est aussi ajoutée une autre interception de Marc-Antoine Dequoy à un moment critique. En fin de deuxième quart, le maraudeur s’est interposé pour mettre fin à la séquence offensive la plus prometteuse des Bombers. Finalement, comme l’an passé, la défense montréalaise n’a rien laissé aux champions de 2019 et 2021, pourtant munis d’un trio dangereusement efficace composé du quart Zach Collaros, du porteur de ballon Brady Oliveira et du receveur Dalton Schoen.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Cole Spieker (17) et Tyson Philpot (6) célèbrent le touché de ce dernier.

Le plus productif big three offensif de la ligue n’a été à l’origine d’aucun touché.

« Nous avons joué du football complémentaire ce soir, a expliqué le quart Cody Fajardo après la rencontre. La défense a été phénoménale. Les unités spéciales ont fait un bon travail. On s’est bien positionné en attaque et on a marqué des points quand on en avait besoin. »

Une prestation convaincante, mais aussi un peu surprenante, car il est difficile de défendre un titre avec aplomb. Mais c’est surtout compliqué de le faire en appliquant exactement la même recette.

La défense s’impose

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas

On a vu et entendu Marc-Antoine Dequoy abondamment au cours des 12 derniers mois. N’ayez crainte, il existe d’autres joueurs intéressants et qui en valent la peine dans l’unité défensive des Alouettes. Mais le Québécois ne laisse pas le choix aux membres des médias d’aller tendre leur enregistreuse sous son menton.

Dans ce premier match, Dequoy a une fois de plus été de tous les combats. Le maraudeur a non seulement réalisé une interception, mais il a aussi provoqué un échappé recouvré au tout début du troisième quart. Un autre jeu ayant complètement brisé le rythme de ses rivaux.

C’est même difficile de comprendre pourquoi les Bombers, équipe ayant participé à la Coupe Grey lors des quatre dernières saisons, ont été incapables de s’ajuster au cours du match. La défense des Alouettes avait pourtant été la meilleure de la ligue en 2023. C’est comme si Winnipeg sous-estimait encore les Montréalais. « Ça m’a surpris un peu », a avoué Dequoy en train de terminer une pointe de pizza dans le couloir menant au vestiaire de l’équipe.

« Ils veulent s’adapter, mais en début de semaine, Noel Thorpe a proposé la plus grande installation de jeux que j’ai vue de ma vie. Les entraîneurs étaient prêts. Et on a créé de la confusion sur le terrain pour Collaros. Chapeau à Noel Thorpe », a-t-il poursuivi.

Outre Dequoy, donc, l’unité défensive a encore été au cœur de cette autre victoire et Philpot ainsi que Fajardo n’ont pas oublié de le rappeler. Shawn Lemon a réalisé un sac du quart. Idem pour le nouveau venu Derek Wiggan. Le secondeur Dionté Ruffin a aussi fourni sa part d’efforts avec une passe rabattue dans la zone des buts et un échappé recouvré. Darnell Sankey et Nafees Lyon ont mené les leurs avec cinq plaqués.

« Je joue contre elle chaque jour et je sais que c’est la meilleure défense de la ligue », a plaidé Fajardo.

Rien ne semble pouvoir ébranler cette unité dont le jeu collectif, la polyvalence et la profondeur feront frémir bien des équipes cette saison.

À noter toutefois que le secondeur Reggie Stubblefield a quitté le match sur une voiturette au troisième quart. Il a été aperçu plus tard en soirée avec des béquilles et une attelle au genou droit, incapable de mettre du poids sur sa jambe.

L’homme des grandes occasions

Un seul match ne fait pas toute une saison, bien entendu, mais le poste de receveur numéro un laissé vacant par Austin Mack pourrait ne plus l’être.

Tyson Philpot, héros de la Coupe Grey, a saisi sa chance pour briller contre les Bombers.

« Quand le ballon vient vers moi, je m’assure de réaliser un gros jeu. Les Alouettes sont là, je peux vous l’assurer ! », a lancé le receveur canadien.

Philpot a inscrit son deuxième touché du match, au milieu du quatrième quart, sur un attrapé de 76 verges. On a moins vu les autres receveurs, mais le joueur de 23 ans en a fait suffisamment pour offrir la victoire à son équipe. Il a manifestement pris une longueur d’avance sur ses coéquipiers, ce qui n’est pas non plus surprenant.

Il a capté 10 des 11 passes dirigées vers lui pour une récolte de 141 verges.

La saison est encore beaucoup trop jeune pour confirmer les pronostics, mais chose certaine, les Alouettes ont tenu parole. Pendant toute la durée du camp, ils ont promis une réplique assumée, féroce et à l’image de l’édition championne de 2023. Et c’est maintenant chose faite.