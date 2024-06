Brady Oliveira a du pain sur la planche s’il veut connaître une meilleure saison qu’en 2023.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le demi à l’attaque des Blue Bombers de Winnipeg a été nommé joueur canadien par excellence en plus d’être finaliste au titre de joueur par excellence de la Ligue canadienne de football l’an dernier après avoir mené le circuit avec 1534 verges au sol, le plus haut total pour un Canadien depuis les 1813 verges amassées par Jon Cornish en 2013. Le Manitobain a aussi mené la LCF pour les verges de la ligne de mêlée (2016) et les touchés (13).

Oliveira a aussi été le meilleur de la ligue avec sept matchs de 100 verges ou plus au sol, tout en établissant des sommets personnels pour les passes captées (38) et les verges sur réception (482). Cela lui a valu un nouveau pacte de deux ans, qui lui rapportera 470 000 $ en tout.

Sa campagne de rêve s’est toutefois terminée en cauchemar quand ses Bombers se sont inclinés 28-24 devant les Alouettes de Montréal à la Coupe Grey.

Voici quelques autres joueurs à surveiller dans la LCF en 2024.

William Stanback, Lions de la Colombie-Britannique

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE William Stanback

Le demi à l’attaque s’est entendu avec les Lions après avoir été libéré par les Alouettes après cinq saisons à Montréal. Deux fois, Stanback a amassé 1000 verges ou plus au sol. En 2023, il a couru pour plus de 800 verges en 147 courses, même s’il a raté quatre rencontres. Il a été élu joueur par excellence dans l’Est en 2021.

A. J. Ouellette, Roughriders de la Saskatchewan

PHOTO HEYWOOD YU, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE A. J. Ouellette

Après sa meilleure récolte en carrière de 1009 verges et huit touchés la saison dernière à Toronto, Ouellette a ajouté 16 attrapés pour 163 verges et deux touchés. Sa venue en Saskatchewan devrait donner un coup de pouce à une attaque au sol qui était huitième dans la ligue en 2023 pour les verges par match (84,4) et dernière pour les gains par course (4,4 verges).

James Butler, Tiger-Cats d’Hamilton

PHOTO PETER POWER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE James Butler

Butler tentera de réussir en 2024 une troisième saison consécutive de plus de 100 verges au sol. L’an dernier, il a établi une marque personnelle avec 1116 verges, devenant ainsi le premier demi des Ti-Cats à franchir le plateau des 1000 verges depuis 2010. Les Tiger-Cats n’ont pas eu de porteur de ballon réussissant deux saisons consécutives de plus de 1000 verges depuis DeAndra’Cobb, en 2009 et 2010.

Demerio Houston, Stampeders de Calgary

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Demerio Houston

Le demi de coin a été le meilleur de la ligue la saison dernière avec sept interceptions et 10 revirements provoqués avec les Bombers. Il s’est joint aux Stamps à titre de joueur autonome. En trois saisons et 30 matchs à Winnipeg, Houston a réussi 84 plaqués et neuf interceptions, dont une retournée pour un touché.

Tim White, Tiger-Cats d’Hamilton

Il a mené la LCF en 2023 avec 1269 verges sur réception pour une moyenne de 16,9 par attrapé. Il a capté des passes pour plus de 1000 verges au cours des deux dernières campagnes. En 47 matchs avec les Ti-Cats, il a complété 224 jeux aériens pour 3308 verges (dont 1178 après l’attrapé) et 18 touchés.

Eugene Lewis, Elks d’Edmonton

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Eugene Lewis (à gauche)

Après avoir réussi 91 attrapés pour 1303 verges et 10 touchés avec les Alouettes en 2022, Lewis a été limité à 48 passes captées, 844 verges et trois touchés la saison dernière, sa première à Edmonton. Mais le nouveau quart des Elks, McLeod Bethel-Thompson, a été le meilleur passeur de la ligue en 2022, ce qui augure bien pour le rapide Lewis.

Adarius Pickett, Rouge et Noir d’Ottawa

Le secondeur a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de la ligue la saison dernière, avec les Argos, avant de signer un contrat à Ottawa à titre de joueur autonome. Pickett a été nommé joueur défensif par excellence dans l’Est avec 105 plaqués (cinq pour des pertes), 19 plaqués au sein des unités spéciales, six sacs, un échappé provoqué et deux échappés recouvrés.

Darnell Sankey, Alouettes de Montréal

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Darnell Sankey

Le secondeur a réussi 31 plaqués, un sac et une interception en seulement six rencontres l’an dernier avec les Alouettes. Son arrivée s’est également fait sentir en éliminatoires, avec 22 plaqués, trois sacs, deux interceptions et un échappé provoqué. Il a mené la ligue pour les plaqués en 2021 et 2022 avant de s’exiler dans la XFL.

Cameron Judge, Stampeders de Calgary

Les Stamps ont accordé une prolongation de contrat au Montréalais jusqu’en 2025. Avec raison. Le secondeur a réussi 90 plaqués la saison dernière, un sommet personnel, en plus de cinq interceptions, un sommet chez les Stampeders. En 64 matchs avec les Riders, les Argos et les Stamps, Judge a réussi 283 plaqués (11 pour des pertes), 14 sacs, provoqué six échappés tout en en recouvrant autant, en plus de neuf interceptions.

Bryce Carter, Rouge et Noir d’Ottawa

Le joueur de ligne défensive a rejoint les quarts adverses derrière leur ligne de mêlée 12 fois la saison passée, le deuxième plus haut total de la ligue. Carter a aussi inscrit 31 plaqués à sa fiche et provoqué deux échappés. En compagnie de Lorenzo Mauldin IV – joueur défensif par excellence de la LCF en 2022 – ils procurent un excellent front défensif.

Christian Covington, Lions de la Colombie-Britannique

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Christian Covington

Neuf ans après avoir été repêché par les Lions, le natif de Vancouver s’est entendu avec l’équipe. Le joueur de ligne défensive revient à la LCF après avoir évolué avec les Texans de Houston, les Cowboys de Dallas, les Broncos de Denver, les Bengals de Cincinnati, les Chargers de Los Angeles et les Lions de Detroit dans la NFL.

Jake Ceresna, Argonauts de Toronto

Toronto a acquis le joueur de ligne défensive des Elks en retour de Kurleigh Gittens fils. Ceresna a établi des sommets personnels avec 48 plaqués et 12 sacs en 2023. Il viendra seconder Folarin Orimolade, qui a réussi 10 sacs l’an dernier.

Javon Leake, Elks d’Edmonton

Le rapide spécialiste des retours de bottés s’est joint aux Elks sur le marché des joueurs autonomes après une saison 2023 remarquable avec les Argos. Leake a été nommé joueur par excellence de la ligue au sein des unités spéciales la saison dernière après avoir ramené quatre dégagements pour des touchés, un de moins que le record de la LCF, qui appartient à Henry Williams depuis 1991 et égalé par Chris Williams, en 2012.