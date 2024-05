Il n’y a pas si longtemps, le joueur de ligne offensive Matthew Bergeron défendait les couleurs des Filons du cégep de Thetford, loin de se douter qu’il foulerait les plus grands stades de football de la NFL dès 2023. Son rêve d’évoluer dans la meilleure ligue au monde étant maintenant atteint, la fierté de Victoriaville accueille son rôle de modèle pour la relève québécoise avec humilité et passion.

Matthew Vachon Le Nouvelliste

Sur les terrains de la NFL en 2023, il y avait deux joueurs partants natifs du Québec, soit Bergeron et Benjamin St-Juste, des Commanders de Washington. Ainsi, pour les jeunes athlètes d’ici, voir un jeune homme comme Bergeron réussir à s’implanter dans la meilleure ligue de football, ça amène un certain statut de modèle, ce que le Victoriavillois a réalisé une fois l’année terminée.

Les choses se sont tellement déroulées rapidement. C’est un horaire chargé, la saison de la NFL. Je n’ai pas pris le temps de regarder et d’apprécier le moment. Par contre, après la campagne, quand je suis revenu à la maison puis que j’ai vu l’impact que ça a eu sur les jeunes et les amateurs de football d’ici, j’ai constaté que c’était quelque chose d’assez gros. Matthew Bergeron

D’un naturel terre à terre, le colosse de 6 pi 5 po et 323 lb ne semble pas étouffé par la lumière des projecteurs, bien au contraire. C’est plutôt une réalité qu’il utilise pour se surpasser en tant qu’athlète afin de montrer le chemin à ceux qui aimeraient un jour marcher dans ses pas.

« Ça m’a motivé à travailler, car je sens qu’il y a plusieurs personnes qui me voient comme un modèle. […] Lorsque tu es un joueur de football ou un athlète professionnel, il y a plus de regards sur toi, c’est évident. Il y a plein de manières de gérer ça, mais j’ai accueilli ça positivement, je peux l’utiliser. C’est de l’appui et de la motivation. Ce n’est pas tout le monde au Québec qui atteint la NFL. Oui, il va y avoir de bons et de mauvais commentaires, ce qui peut déranger, mais il faut se concentrer sur le positif et travailler. »

PHOTO STÉPHANE LESSARD, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Matthew Bergeron

Des résultats probants dès ses débuts

Sélectionné au 38e rang du repêchage 2023 de la NFL par les Falcons d'Atlanta, Bergeron s’est présenté en Géorgie pour offrir une chaude lutte à Matt Hennessy pour le poste de partant comme garde à gauche. Hennessy a subi une blessure importante qui a ouvert la porte à Bergeron pour disputer le premier match de la saison. À compter de ce moment, Bergeron a livré des performances étincelantes, parvenant même à être l’un des cinq joueurs les plus efficaces à sa position, selon le site spécialisé Pro Football Focus.

C’est une chose d’arriver à un rôle de partant, mais ça en est une autre de le conserver. C’est difficile, mais je suis fier d’y être parvenu. Ils ne sont pas allés chercher quelqu’un d’autre au repêchage ou aux agents libres. Ils voient que je suis jeune et que je m’améliore. Matthew Bergeron

Ainsi, lorsqu’il repense à la campagne 2023, où les Falcons ont remis un dossier de sept victoires et dix revers, l’ancien des Vicas de Victoriaville considère avoir progressé tout au long de l’année.

« Il y a eu des hauts et des bas, individuellement et collectivement. C’était un rêve de jouer dans la NFL et j’y suis parvenu. Quand tu réalises un rêve, un nouveau se présente. Après avoir atteint la NFL, je me suis fixé de nouveaux objectifs personnels. Lorsque je regarde ma première saison, le mot qui me vient en tête est amélioration. Ça a été constant au cours du calendrier et c’est une chose clé dans la NFL. Les entraîneurs souhaitent voir une progression, que tu as ton travail à cœur et que tu veux être meilleur. Peu importe les résultats ou les statistiques, l’essentiel, c’est de s’améliorer. »

Tout au long du calendrier 2023, Bergeron a eu à repousser les charges soutenues de ses opposants. Et dans la NFL, ce n’est pas les joueurs défensifs dominants qui manquent. Cependant, le premier nom qui vient en tête lorsqu’il réfléchit à son plus gros défi de l’année, c’est celui de Derek Brown, plaqueur défensif des Panthers de la Caroline.

« J’ai affronté plusieurs gars qui ont une certaine renommée cette année. Je pense que l’un des meilleurs que j’ai croisés, c’est Derek Brown, un joueur qui peut créer beaucoup de problèmes et qui est payé pour ça. J’étais impressionné d’avoir à le bloquer. C’était difficile ! »

Une formation qui espère gros en 2024

Depuis l’année 2017, soit celle ayant suivi leur déconfiture au Super Bowl LI, les Falcons n’ont pas connu la moindre saison gagnante, n’amassant pas plus de sept victoires entre 2018 et 2023. Tranquillement, Atlanta a été en mesure d’ajouter de bons morceaux, se dotant d’une puissante ligne offensive, d’un solide porteur de ballon en Bijan Robinson, en plus d’améliorer de manière conséquente sa défense.

La seule chose qui manquait, c’était un quart-arrière de qualité pour permettre aux talentueux receveurs du club de se démarquer. Les Falcons ont remédié à la situation en investissant massivement à cette position dans les dernières semaines.

PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kirk Cousins

Ils ont tout d’abord offert un pont d’or, soit 180 millions sur quatre ans, au vétéran Kirk Cousins, l’un des six meilleurs passeurs de la NFL depuis 2020. À bientôt 36 ans et de retour d’une déchirure du tendon d’Achille, Cousins devrait offrir un bon niveau aux Falcons pour quelques saisons encore, ce qui permettra à Michael Penix, huitième choix du dernier repêchage, de prendre ses aises avant de se faire confier le contrôle de l’offensive.

« Ça va être un gros changement pour notre attaque. Cousins va présenter une certaine mentalité et une maturité pour notre offensive, des choses qui nous manquaient. J’ai hâte de le voir en action ici. C’est un meneur qui unit tout le monde. Tous les joueurs, peu importe leur âge, ont confiance en lui. Il peut nous amener à une présence en séries et, croisons les doigts, à une présence au Super Bowl. »

Avec Cousins aux commandes, Atlanta a une formation équipée pour être en mesure de jouer le titre de la division Sud de l’Association nationale face à des équipes de second niveau, soit les Panthers de la Caroline, les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Buccaneers de Tampa Bay. La porte est ouverte et les Falcons sont les favoris pour gagner leur division.

« Les attentes sont élevées. Tout le monde sait que nous pouvons être en lutte pour le titre de notre division. C’est la base pour les éliminatoires. C’est notre but d’avoir la bannière en 2024. »