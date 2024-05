Un peu moins de 12 heures après la fin du repêchage de la Ligue canadienne de football, le directeur général des Alouettes de Montréal Danny Maciocia était persuadé de pouvoir compter rapidement sur son premier choix de mardi, le Lévisien Geoffrey Cantin-Arku, et ce, même si le secondeur est courtisé par les Dolphins de Miami.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La formation de la NFL a d’ailleurs convié celui qui a joué son football universitaire aux Universités de Syracuse et de Memphis à leur mini-camp, du 10 au 12 mai prochains.

« On savait qu’il avait l’offre de Miami. On lui a demandé, si jamais ça ne fonctionnait pas pour lui là-bas, s’il était intéressé à venir nous rejoindre quelques jours plus tard. Il nous a dit oui », a expliqué Maciocia dans les bureaux des Alouettes au Stade olympique, mercredi.

« C’est un gars qu’on connaît très bien : on a vu plus de 900 de ses répétitions au sein des unités spéciales et plus de 1000 autres en défense entre Syracuse et Memphis. On a parlé à ses entraîneurs. On a fait nos recherches et nous sommes très à l’aise avec cette sélection », a évoqué Maciocia.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les opérations football des Alouettes décident de prendre une chance avec un joueur lié à un club de la NFL. Dans un passé récent, on a qu’à penser aux Marc-Antoine Dequoy, Pier-Oliver Lestage, Lwel Uguak ou Jonathan Sutherland, premier choix des Alouettes l’an dernier.

« On n’a pas peur, parce qu’on veut le meilleur joueur, a noté Maciocia. Il faut bien calculer quand on fait ces sélections. Ç’a bien été avec Marc-Antoine Dequoy, Lwel Uguak, Pier-Olivier Lestage. Ç’a moins bien été avec Sutherland. On attend encore dans son cas. Il se peut qu’on puisse le voir cette année. On ne le sait pas.

« C’est important d’aller chercher l’information (dans ces cas-là). Avoir un bon réseau te permet d’avoir l’heure juste. L’autre aspect, c’est le côté financier : combien d’argent est rattaché au joueur. (Theo) Benedet (qui a été repêché au 15e rang par les Lions de la Colombie-Britannique) a 100 000 $ US garantis (avec les Bears de Chicago). À ce prix, il se peut qu’il fasse partie de l’équipe d’entraînement dans la NFL pendant deux ans. Il faut tenir compte de tout ça », a expliqué le Montréalais âgé de 56 ans.

« Dans l’exemple de Dequoy, il y avait 7500 $ garantis. Dans la NFL, ce n’est pas beaucoup d’argent », a souligné Maciocia.

Le joueur convoité

NFL ou pas, Cantin-Arku était le joueur convoité au premier tour par Maciocia et son groupe.

« Ces dernières semaines, on savait qu’au neuvième rang, c’était quelqu’un qui pouvait être disponible. Nous avions cinq joueurs sur notre liste, il venait en haut de celle-ci. J’ai presque conclu une transaction pour améliorer notre rang de repêchage. Finalement, ça n’a pas fonctionné, mais ç’a fonctionné, car il était encore disponible. »

Chez les Alouettes, on réfléchit d’ailleurs déjà à la façon de l’utiliser cette saison.

« C’est certain qu’il va être capable de contribuer au sein des unités spéciales, a dit le directeur général. Dans certains schémas défensifs, c’est un gars qui peut jouer comme secondeur avec (Tyrell) Richards. C’est un gars qui nous donne des options. Si jamais on voulait changer le ratio, on pourrait le faire. Je ne dis pas qu’on va le faire en 2024, mais c’est un gars qui nous donne beaucoup de flexibilité du côté défensif. »

Alors, Maciocia est-il en train de mettre la charrue devant les bœufs avec Cantin-Arku, en planifiant aussi loin dans son cas ?

« Il s’en va au mini-camp (des Dolphins), alors après trois jours, nous aurons une meilleure idée de quel genre de week-end il aura eu à Miami. Il n’y a pas d’argent garanti dans son cas. Ça ressemble un petit peu au cas de Lwel Uguak à Atlanta l’année dernière. Je lui souhaite bonne chance, mais il sait que si ça ne fonctionne pas, il y a une équipe qui l’attend pour revenir chez lui », a conclu Maciocia.