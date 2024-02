(Foxborough) Pendant plus d’une décennie, Matthew Slater était reconnu par ses pairs comme étant le cœur et l’âme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. De plus, il était l’un des joueurs les plus réputés de la NFL sur les unités spéciales.

Kyle Hightower Associated Press

Après 16 saisons, il croit qu’il est temps d’accrocher ses épaulettes.

Slater a annoncé sa retraite mardi dans une lettre ouverte publiée sur le site internet et les réseaux sociaux de l’équipe, ajoutant « qu’il avait donné tout ce qu’il est possible de donner pour respecter et honorer ce sport ».

« Bien qu’il soit temps que ma relation envers ce sport évolue, cet amour envers lui sera éternel, a écrit Slater. Quand je suis arrivé ici, en tant que jeune homme, j’avais des rêves et des espoirs. En 2024, je peux me retirer en sachant que cette expérience a surpassé tous mes espoirs et mes rêves les plus fous. »

Lisez la lettre ouverte de Matthew Slater (en anglais)

Slater, un choix de cinquième ronde des Patriots au repêchage de la NFL en 2008 et le fils de l’ex-joueur étoile Jackie Slater, n’a jamais caché sa foi chrétienne alors qu’il se développait dans le Patriot Way de l’entraîneur-chef Bill Belichick, qui faisait passer les intérêts collectifs de l’équipe avant ceux des individus.

En cours de route, Slater a été élu capitaine des unités spéciales à 13 reprises, en plus d’avoir remporté trois titres du Super Bowl. Il a également été sélectionné 10 fois au Pro Bowl, et fut nommé deux fois sur l’équipe d’étoiles de la ligue.