(Montréal) Le directeur général des Alouettes de Montréal Danny Maciocia n’a pas chômé à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football, mardi midi, mettant rapidement trois joueurs sous contrat afin de colmater certaines brèches dans sa formation en vue de la prochaine saison.

La Presse Canadienne

Les Oiseaux ont ainsi conclu des ententes avec le demi-offensif québécois Sean Thomas Erlington, l’ailier espacé américain Tevin Jones et le joueur de ligne défensive canadien Isaac Adeyemi-Berglund. La durée des ententes de chacun d’entre eux n’a pas été précisée, ni les détails financiers.

Erlington a entamé sa carrière dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton en 2017, après qu’ils l’eurent sélectionné en huitième ronde, 66e au total, lors du repêchage de la même année.

Le Montréalais âgé de 31 ans a effectué 191 courses pour 1170 verges de gains et six touchés, en plus d’avoir capté 63 passes pour 631 verges et trois majeurs supplémentaires en 65 rencontres en carrière dans le circuit Ambrosie.

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal, qui a gagné la Coupe Vanier avec Maciocia comme entraîneur-chef en 2014, a aussi participé au match de la Coupe Grey avec les Tiger-Cats en 2021.

PHOTO BRANDON WADE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tevin Jones alors qu’il jouait pour les Cowboys de Dallas

« Je suis extrêmement heureux de ramener Sean Thomas à Montréal. Il est natif d’ici et je suis convaincu qu’il va se défoncer avec nous, a dit Maciocia. C’est un athlète talentueux qui possède une excellente accélération avec le ballon. Avec ses services, nous ajoutons de la profondeur à notre formation. »

Pour sa part, Jones a capté 65 passes pour 882 verges de gains et trois touchés avec les Roughriders de la Saskatchewan la saison dernière.

Le Texan âgé de 31 ans a joué pour les Texans de Houston, les Steelers de Pittsburgh, les Cowboys de Dallas et les Jaguars de Jacksonville au fil de sa carrière au sud de la frontière.

PHOTO DAVID CHIDLEY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Isaac Adeyemi-Berglund (à gauche) alors qu’il faisait partie des Stampeders de Calgary

De son côté, Adeyemi-Berglund a disputé tous les matchs des Stampeders de Calgary lors des campagnes 2022 et 2023.

En carrière dans la LCF, le Néo-Écossais âgé de 27 ans a réussi 52 plaqués, et neuf sur les unités spéciales. Il a de plus ajouté 14 sacs et provoqué un échappé.

Adeyemi-Berglund a été sélectionné par les Stamps au troisième rang de la séance de repêchage de la LCF en 2020.