Super Bowl LVIII Quand les Chiefs auront le ballon…

On ne sait pas qui remportera le tirage au sort avant le coup d’envoi du Super Bowl, dimanche soir, mais La Presse vous propose, ce vendredi et samedi, une analyse des forces en présence de chacune des unités des Chiefs de Kansas City et des 49ers de San Francisco. Et après un pile ou face maison, les Chiefs démarrent en possession du ballon.