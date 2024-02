(Kennebunk) Tant qu’ils seront ensemble, ils assisteront à tous les Super Bowl.

Patrick Whittle Associated Press

C’est le sentiment partagé par trois amis qui affirment être les derniers fans à pouvoir prétendre à l’appartenance au club exclusif des « n’ayant jamais manqué un Super Bowl ». Et ils sont de retour pour le numéro 58 — le Super Bowl LVIII — cette année.

Les trois fans, tous octogénaires, sont Don Crisman, du Maine, Gregory Eaton, du Michigan, et Tom Henschel, qui partage son temps entre la Floride et la Pennsylvanie. Ils se réunissent ce week-end à Las Vegas pour le grand match et espèrent pouvoir assister à la 60e édition dans deux ans.

Les trois fans se sont déjà assis ensemble lors du Super Bowl, et ils essayaient encore cette semaine de faire des arrangements de dernière minute pour le match de cette année. Au minimum, ils se retrouveront pour un brunch le vendredi, comme d’habitude.

Eaton, 84 ans, qui dirige une société de transport terrestre à Detroit, s’est particulièrement investi dans les éliminatoires de la NFL de cette année, car ses Lions de Detroit bien-aimés ont remporté des matchs éliminatoires pour la première fois depuis plus de 30 ans.

Les Lions ont manqué de peu de se qualifier pour leur premier Super Bowl, mais Eaton a déclaré que le fait de se retrouver avec Crisman, 87 ans, et Henschel, 82 ans, deux retraités, est le véritable attrait d’aller voir le grand match année après année.

« Oui, je suis un fan des Lions », a reconnu Eaton. « Mais dans deux ans, j’espère que je serai en bonne forme pour y assister à nouveau. »

Les trois hommes ont été de tous les rendez-vous depuis le premier match de championnat mondial AFL-NFL, l’ancêtre du Super Bowl moderne, qui s’est déroulé à Los Angeles en 1967. La rencontre de cette année se tiendra dimanche au stade Allegiant de Las Vegas.

Crisman et Henschel se sont croisés pour la première fois lors du Super Bowl de 1983, mais ils n’ont rencontré Eaton qu’au milieu des années 2010. Les trois hommes ont déclaré par le passé qu’ils étaient peut-être prêts à abandonner la tradition, mais chaque année, ils prennent la décision de recommencer.

Ils font partie d’un groupe de plus en plus restreint de personnes qui ont assisté à tous les Super Bowl. Ce groupe comprend également des membres des médias, des dirigeants du football, des responsables de l’entretien du terrain et d’autres personnes. Norma Hunt, épouse du regretté Lamar Hunt, pionnier du football, était la seule femme à avoir assisté à tous les Super Bowl jusqu’à sa mort en juin.

Les trois supporters ont tous déclaré que la seule chose qui pourrait les empêcher d’assister au Super Bowl serait qu’eux-mêmes ou l’un des deux autres ne soient pas en assez bonne santé ou assez mobiles pour le faire.

Ces dernières années, ils ont tous connu des problèmes de santé, mais ils ont tous déclaré qu’ils se sentaient suffisamment bien pour y aller cette année et qu’ils prévoyaient y aller lors des deux prochaines éditions.

« Je pense que c’est le facteur qui ferait pencher la balance », a déclaré Crisman. « Je ne cherche pas à être le survivant. J’y vais juste pour m’amuser et pour les gars. Nous verrons ce que nous réserve cette année et nous nous pencherons sur la question en décembre 2024. »

Les trois hommes ont été témoins de tous les moments les plus emblématiques de l’histoire du Super Bowl. Toutefois, certains de leurs souvenirs les plus chers sont un peu plus personnels que le fameux « helmet catch » de David Tyree, des Giants de New York, lors du Super Bowl XLII, ou la tentative de placement ratée de Scott Norwood, des Bills de Buffalo, lors du Super Bowl XXV.

La maison de Crisman est ornée de souvenirs du Super Bowl, jusqu’à un chapeau de collection commémorant le premier « Bud Bowl », une promotion sur la bière qui a eu lieu pendant le Super Bowl XXIII en 1989.

Eaton se souvient avec émotion qu’il a reçu ses billets pour le premier Super Bowl d’un ami de l’Université de l’État du Michigan, Herb Adderley, qui jouait pour les Packers de Green Bay. Henschel se souvient d’avoir été particulièrement enthousiaste pour le troisième Super Bowl, car le quart-arrière des Jets de New York, Joe Namath, était comme lui originaire de la région de Pittsburgh.

Crisman n’avait pas encore acheté de billets pour le match de cette année, à la mi-janvier, lorsque le géant des télécommunications Verizon l’a surpris en lui offrant des laissez-passer gratuits pour lui-même et sa fille, Susan Metevier. Se rendre à Las Vegas sera beaucoup plus facile que son voyage pour le Super Bowl II en 1968, qui nécessitait un trajet de 24 heures en train jusqu’à Miami.

Les trois hommes se souviennent aussi avec émotion de l’époque où il était possible d’obtenir un billet pour le grand match pour 8 $. Henschel se rappelle avoir obtenu un billet à valeur faciale pour le Super Bowl III pour 12 $ le jour du match. Cette année, les billets les moins chers coûtent plus de 7000 $.

Henschel, un fan des Steelers de Pittsburgh, entretient une rivalité amicale avec Crisman, un partisan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, car les deux équipes ont quelques fois croisé le fer en match éliminatoire au fil des ans.

Cette année, les Patriots ne se sont pas qualifiés aux éliminatoires et les Steelers ont été éliminés dès la ronde initiale. Mais les vieilles traditions ont la vie dure, note Henschel.

« C’est drôle parce que Don et moi, il déteste les Steelers et je déteste les Patriots », a déclaré Henschel. « Chaque fois que nous nous voyons pour la première fois, nous nous faisons un doigt d’honneur ! »

Cela se reproduira cette année. Et, espèrent-ils, au moins deux autres fois par la suite.