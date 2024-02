Le demi offensif William Stanback considère la prochaine saison de la Ligue canadienne de football comme une année de rédemption.

Nick Wells La Presse Canadienne

L’Américain de 29 ans a passé les cinq dernières campagnes avec les Alouettes de Montréal avant d’être libéré la semaine dernière. Mardi, les Lions de la Colombie-Britannique lui ont fait signer un contrat d’une saison.

« Je veux me présenter sur le terrain et faire tout ce que j’ai à faire pour être le meilleur possible », a déclaré le nouveau porte-couleurs des Lions mercredi.

« Je veux me présenter sur le terrain avec une mentalité de vengeance et botter le derrière de tout le monde. »

Stanback a amassé des gains de 800 verges au sol en 147 courses (moyenne de 5,4 verges) et deux touchés en 2023, lors d’une saison qui s’est terminée avec le triomphe des Alouettes en finale de la Coupe Grey.

En 62 parties en carrière avec les Alouettes, Stanback a totalisé 3716 verges au sol en 625 tentatives, pour une moyenne de 5,9 verges et 11 touchés. Stanback a aussi capté 107 passes pour des gains de 1058 verges et quatre majeurs.

Stanback a déclaré qu’il était prêt à accepter un salaire réduit pour rester à Montréal, mais il affirme que la direction de l’équipe n’a jamais tenté de conclure un accord.

Après que les Alouettes eurent gagné la coupe Grey en novembre, le directeur général Danny Maciocia a clairement indiqué que l’un de ses trois demis offensifs – Stanback, Walter Fletcher ou le Canadien Jeshrun Antwi – ne serait pas de retour.

« Je savais déjà que je devais accepter une réduction de salaire, c’était évident. Cela ne me posait aucun problème », a mentionné Stanback.

« Je voulais être bien traité, je voulais être respecté et je ne voulais pas qu’on me regarde comme si j’étais simplement toléré. Je voulais m’assurer que, où que j’aille, je sois traité avec respect comme le vétéran que je suis. »

Par ailleurs, Stanback retrouvera l’ex -Alouette Vernon Adams fils, ce qui, selon lui, l’aidera à s’adapter aux schémas de jeu. Adams a fait deux séjours à Montréal, soit de 2016 à 2017 et de 2018 à 2022.

« Le fait d’être de retour avec quelqu’un comme ça, qui me connaît personnellement, j’ai l’impression que ça me conviendra tout à fait », estime Stanback.

Les Lions ont connu des difficultés avec leur attaque terrestre l’an dernier, au point de terminer au dernier rang dans la LCF au chapitre des verges par match et des courses par match.

Taquan Mizzell a conclu la saison avec des gains de 773 verges au sol, et Adams fils a suivi au deuxième rang avec 324 verges.

Stanback croit que sa présence améliorera le jeu au sol des Lions.

« Nous devons nous assurer que nous pouvons nous y tenir, et comprendre que chaque fois qu’il y a des matchs serrés, nous devons nous assurer que nous nous en tenons à ce qui fait notre succès, c’est-à-dire une attaque équilibrée, a-t-il déclaré. Je pense que cela peut nous permettre de franchir le cap de la finale de l’Ouest. J’y crois vraiment. »

La saison 2023 des Lions s’est terminée par une défaite 24-13 contre les Blue Bombers de Winnipeg en finale de l’Association Ouest.

La Colombie-Britannique sera le site de la 111e édition de la Coupe Grey en novembre. Ce sera la 17e fois que Vancouver accueille l’évènement et la première fois depuis 2014.