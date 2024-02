PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Pendant la majeure partie des six dernières saisons, Patrick Mahomes a dû se bâtir un côté belliqueux parce que les Chiefs de Kansas City ont été tellement bons qu’on s’attendait presque toujours à les voir gagner. Ce n’est plus le cas.

Dave Skretta Associated Press

Au fil d’une saison où ils ont titubé à l’attaque et où, à un certain moment, ils ont subi cinq revers dans un intervalle de huit matchs, les Chiefs sont passés de favoris hebdomadaires à un statut totalement différent : celui de négligé.

Ils sont devenus l’équipe à laquelle les preneurs aux livres accordaient des points lors de la publication des cotes, au lieu d’être celle à laquelle on en retranchait. Soudainement, l’attitude belliqueuse est apparue d’elle-même chez Mahomes.

« Ça a allumé une flamme chez quelques joueurs, incluant moi-même », a admis le quart-arrière des Chiefs.

Comme si Mahomes ressentait le besoin de prouver, une nouvelle fois, toute sa valeur après avoir été élu joueur le plus utile à son équipe en deux occasions et remporté deux fois le titre de joueur le plus utile du Super Bowl.

Et pourtant, c’est exactement ce qu’a réalisé Mahomes pendant les matchs éliminatoires, au point d’offrir ses meilleures performances de la saison.

Par un froid glacial à Kansas City, il a accumulé 262 verges par la voie des airs et lancé une passe de touché dans une victoire face aux Dolphins de Miami, en première ronde.

Il a enchaîné avec des gains aériens de 215 verges et deux autres passes de touché dans un gain contre les Bills de Buffalo au deuxième tour.

Puis, il a complété une sorte de tour du chapeau en récoltant 241 verges et ajouté une passe de touché pour permettre aux Chiefs d’éliminer les Ravens de Baltimore lors de la finale de l’Association américaine. Tout ça, sans permettre la moindre interception.

Lors des deux derniers matchs de cette séquence, les Chiefs étaient les négligés au moment du botté d’envoi, ce qui sera probablement le cas lors du Super Bowl, dimanche, contre les 49ers de San Francisco à Las Vegas.

Selon FanDuel Sportsbook, la formation californienne a été établie favorite par 1,5 point, une cote qui pourrait toutefois changer d’ici le début du match.

Depuis l’an 2000, seulement cinq clubs ont gagné le Super Bowl après avoir été établis comme négligés lors de chacune de leurs trois dernières parties.

« Écoutez, nous comprenons le raisonnement derrière [cette situation]. On le sait et ça se comprend », a déclaré l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid.

Nous ne sommes peut-être pas le groupe le plus joli [à regarder], mais nous allons batailler, et c’est un peu la personnalité de cette équipe. Je ne pense pas que ça nous dérange. Nous comprenons et c’est ainsi. Andy Reid, entraîneur-chef des Chiefs

En fait, les Chiefs semblent apprécier le rôle de négligé.

C’est certainement le cas de Mahomes. Dans une telle position, Mahomes affiche un dossier de 9-3, ce qui lui donne le meilleur pourcentage de victoires parmi les quarts ayant amorcé au moins 10 matchs, incluant les éliminatoires, lors des 15 dernières saisons.

« Au bout du compte, ce sont des matchs éliminatoires. Vous voulez gagner. C’est la raison pour laquelle vous jouez. Et je pense que cette flamme, peu importe si vous êtes les négligés ou non, aurait été allumée parce que c’est le moment de l’année pour lequel vous travaillez et pour lequel vous vous entraînez avec tant de vigueur », a expliqué Mahomes.

« Je crois que nous affichons cet état d’esprit où si nous pratiquons comme nous le faisons, et travaillons comme nous le faisons, nous ne laisserons pas filer [cette opportunité]. Nous allons maximiser notre opportunité chaque fois que nous sommes sur le terrain. »