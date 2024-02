La rubrique où les journalistes de l’équipe des Sports répondent à une question dans le plaisir.

Richard Labbé

On m’accusera de prêcher pour ma paroisse coulée dans le rock, mais bien honnêtement, ça commence à manquer un peu de grosses guitares dans ce show-là, et puis en plus, quelle est l’idée d’inviter des vedettes pop dont le dernier succès remonte à environ 2004 (on parle de toi, Usher) ? Devant cet état de fait, et si jamais c’est vrai que Taylor Swift a déjà refusé de jouer là, le prochain choix m’apparaît comme une évidence : Metallica. Imaginez un peu 100 000 poings dans les airs en même temps, au son des premières mesures d’Enter Sandman ! Imaginez 100 000 têtes qui vont et qui viennent au son de For Whom The Bell Tolls ! Ce n’est pas bien compliqué, j’ai déjà des frissons, et je suis sûr que je ne suis pas le seul.

Nicholas Richard

PHOTO VALÉRIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Harry Styles

Une seule réponse possible : Harry Styles. N’en déplaise aux hommes mal à l’aise et jaloux dans leur masculinité, Styles est la plus grande vedette musicale du monde qui ne s’appelle pas Taylor Swift. Son album Harry’s House est l’un des grands albums de la décennie, lire ici « de l’Histoire ». C’est un chef-d’œuvre. En boucle dans mes oreilles. En plus, sa tournée LOVE a été un succès critique et populaire. Probablement le concert pour lequel j’aurais donné des morceaux de mon corps pour y assister s’il s’était arrêté à Montréal. Styles, quelque part entre Elton John et Mick Jagger, est une véritable bête de scène. Sa performance dans un hypothétique spectacle de la mi-temps serait un enchaînement de tubes. Succès après succès. Et on va se le dire, ça manque de salopettes en paillettes dans ce genre d’évènements. Mais diable, qu’on ne ramène pas à la vie One Direction le temps d’un quart d’heure. Harry s’en tire beaucoup mieux tout seul.

Mathias Brunet

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Dave Grohl, leader des Foo Fighters

Usher, Rihanna, Shakira, Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna... Voyez la tendance ? Rien contre la pop, le R&B, le soft, mais à quand remonte le dernier groupe rock ? The Who... il y aura 15 ans l’an prochain. C’est le moment de ramener le groupe rock de l’heure sur la planète, et de grands showmans, Foo Fighters. Le band a fait le bonheur de quelques milliers de mordus – l’un de mes meilleurs spectacles à vie ! – l’été dernier à l’Auditorium de Verdun, dans un concert intime proposé au dernier instant par son leader Dave Grohl, mais les Foo ont l’habitude des grands stades. Garantie : il n’y aurait pas de lip-sync. Grohl ne s’y abaisserait jamais. Un authentique.

Alexandre Pratt

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Luke Combs

Qu’ont en commun Carrie Underwood, Chris Stapleton, Luke Bryant, Faith Hill, Kelly Clarkson, Jewel et Garth Brooks ? Ces artistes country ont tous été invités au Super Bowl pour chanter... l’hymne national. Étonnamment, très peu de chanteurs country ont participé au spectacle de la mi-temps. Il y a eu Shania Twain en 2003, un gros medley en 1994... Je demanderais donc à Morgan Wallen, Zach Bryan, Dolly Parton et Luke Combs de chanter leurs plus grands succès, puis ça culminerait avec un hologramme de John Denver qui vient chanter Take Me Home, Country Roads avec le quatuor de feu. Qui dit mieux ?

Jean-François Tremblay

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Les Goo Goo Dolls

Je suis bien embêté parce que rien ni personne ne saura battre Prince derrière le drap en train de jouer le solo de guitare de Purple Rain à la pluie battante. Donc, jusqu’à la fin de l’humanité, tout le monde se battra au mieux pour la deuxième place. Mais je proposerais un condensé de succès éphémères des années 1990. Comme l’exceptionnelle Slide des Goo Goo Dolls (dont j’inscrirai sur ma pierre tombale qu’ils ont produit deux bons albums pour faire taire les détracteurs), les Proclaimers, Natalie Imbruglia, Len, Lou Bega, les Wallflowers, Semisonic, Mark Morrison, peut-être Marcy Playground pour faire plaisir à Richard Labbé. Bref, juste les meilleurs pour les fans quadragénaires.