Antony Auclair a mis une année à réfléchir à son avenir dans le football. Une fois sa décision prise, il n’allait pas faire marche arrière. Même avec une invitation en bonne et due forme d’un club de la NFL.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« J’ai eu un essai cet automne avec les Colts d’Indianapolis et ça a super bien fonctionné, a dit Auclair, de retour chez lui en Beauce après une conférence de presse émotive au Peps de l’Université Laval en matinée. Ils m’ont rappelé pendant le temps des Fêtes pour me dire qu’ils étaient intéressés à me mettre sous contrat pour 2024 au moment où je venais d’annoncer à Sasha [Ghavami, son agent] que j’arrêtais de jouer. C’était comme un test, pour voir si ma décision était bien prise. Mais j’étais bien dans ma décision, je n’allais reculer. »

Âgé de 30 ans, Auclair a disputé un total de 56 matchs, captant 15 passes pour 131 verges de gains et un touché, son plus beau souvenir en carrière, même s’il a remporté le Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2021.

C’était tellement un beau moment. De réussir à faire un touché dans la NFL, d’avoir son nom dans le grand livre de statistiques, et de voir l’appui que j’ai reçu de tous les Québécois, mes anciens coéquipiers, mes entraîneurs. C’est certain que le Super Bowl n’est pas loin, mais ce jeu, je ne l’oublierai pas. Antony Auclair

Auclair est devenu en 2021 le deuxième joueur québécois à remporter le Super Bowl après le joueur de ligne offensive Laurent Duvernay-Tardif avec les Chiefs de Kansas City en 2019. Duvernay-Tardif, qui est aujourd’hui âgé de 32 ans, a annoncé sa retraite de la NFL en septembre 2023.

Après s’être entendu avec les Buccaneers en tant que joueur autonome non-repêché en 2017, Auclair a porté l’uniforme du club floridien pendant quatre saisons, soit jusqu’en 2021.

L’ailier rapproché beauceron a ensuite évolué pour les Texans de Houston en 2021 et 2022. Les nombreuses blessures, dont celle récente à un genou, l’ont toutefois ralenti dans sa progression.

Il entend redonner à la communauté du football québécois en s’impliquant avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Il a aussi mis sur pied des camps pour les jeunes footballeurs avec son frère, un projet qu’il compte implanter partout au Québec.

Serein avec sa décision, Auclair n’a qu’un seul regret de son passage chez les professionnels.

« Une chose que j’aurais aimé faire différemment, c’est de prendre le temps d’apprécier le moment. Comme athlète, tu veux toujours en faire plus. Parfois, il suffit de prendre du recul pour s’enlever un peu de pression. On est toujours insatisfait, on veut toujours en faire plus. Parfois, je pense qu’on pourrait juste prendre le temps d’apprécier davantage. »