(Toronto) Les Tiger-Cats et les Argonauts de Toronto ont procédé à une importante transaction qui a fait passer le secondeur national Jordan Williams à Hamilton.

La Presse Canadienne

En plus de Williams, les Ti-Cats obtiennent les choix de premier, deuxième et quatrième tours des Argos au repêchage de 2024, soit les septième, 16e et 36e choix au total. La formation d’Hamilton obtient aussi un choix conditionnel de quatrième tour en 2025.

En contrepartie, les Argos mettent la main sur le choix de premier tour ainsi que les deux choix détenus par les Tiger-Cats au troisième tour, soit les cinquième, 24e et 25e sélections, en plus d’un choix conditionnel de troisième tour en 2025.

Âgé de 29 ans, Williams a participé à 14 rencontres des Argos en 2023, dont 13 départs. Il a réussi 52 plaqués, dont cinq pour des pertes, et rabattu une passe.

L’Américain de six pieds, 230 livres a disputé 46 matchs en trois saisons dans la LCF avec les Lions de la Colombie-Britannique (2021-22) et les Argos, réussissant 245 plaqués et 16 autres au sein des unités spéciales, un sac, une interception et trois échappés provoqués.

Williams avait été le tout premier choix au total par les Lions au repêchage de 2020. À sa première saison, il a établi la marque pour une recrue canadienne avec 92 plaqués, en plus d’être nommé recrue par excellence.

(Toronto) Les Tiger-Cats et les Argonauts de Toronto ont procédé à une importante transaction qui a fait passer le secondeur national Jordan Williams à Hamilton.

La Presse Canadienne

En plus de Williams, les Ti-Cats obtiennent les choix de premier, deuxième et quatrième tours des Argos au repêchage de 2024, soit les septième, 16e et 36e choix au total. La formation d’Hamilton obtient aussi un choix conditionnel de quatrième tour en 2025.

En contrepartie, les Argos mettent la main sur le choix de premier tour ainsi que les deux choix détenus par les Tiger-Cats au troisième tour, soit les cinquième, 24e et 25e sélections, en plus d’un choix conditionnel de troisième tour en 2025.

Âgé de 29 ans, Williams a participé à 14 rencontres des Argos en 2023, dont 13 départs. Il a réussi 52 plaqués, dont cinq pour des pertes, et rabattu une passe.

L’Américain de six pieds, 230 livres a disputé 46 matchs en trois saisons dans la LCF avec les Lions de la Colombie-Britannique (2021-22) et les Argos, réussissant 245 plaqués et 16 autres au sein des unités spéciales, un sac, une interception et trois échappés provoqués.

Williams avait été le tout premier choix au total par les Lions au repêchage de 2020. À sa première saison, il a établi la marque pour une recrue canadienne avec 92 plaqués, en plus d’être nommé recrue par excellence.