(Santa Clara) Brock Purdy a lancé une passe de touché et des gains de 267 verges et les 49ers de San Francisco ont réussi une remontée de 17 points pour vaincre les Lions de Detroit, dimanche, et atteindre la finale du Super Bowl.

Josh Dubow Associated Press

Les 49ers ont marqué 17 points en l’espace de huit minutes durant le troisième quart afin d’égaler la marque, dans cette finale d’Association de la nationale de la NFL. Ils ont ensuite pris les devants pour de bon au quatrième quart.

Les 49ers affronteront les Chiefs de Kansas City au Super Bowl. Il s’agira d’une reprise d’il y a quatre ans, alors que les Chiefs l’avaient emporté.

Les 49ers ont réussi la quatrième remontée de l’histoire de 17 points ou plus dans un match de finale d’Association. D’importants jeux de Purdy, ainsi que de mauvaises erreurs des Lions, peuvent expliquer cette remontée.

Les Lions ont raté deux fois un quatrième essai, alors qu’ils étaient en position d’effectuer un placement. L’équipe visait une première participation au match du Super Bowl.

PHOTO KYLE TERADA, USA TODAY SPORTS Christian McCaffrey évite un plaqué.

Christian McCaffrey a réalisé deux touchés au sol. Le substitut Elijah Mitchell a couru sur trois verges pour inscrire un majeur qui a porté le score à 34-24 avec 3 : 02 à jouer au quatrième quart.

Les 49ers avaient échappé une avance de 10 points au quatrième quart contre les Rams de Los Angeles, dans le match de finale de la Nationale il y a deux ans.

L’équipe pourrait maintenant remporter un sixième Super Bowl dans son histoire et un premier depuis 1994.

Les Lions menaient 24-7 à la mi-temps. Les 49ers ont réussi un placement sur leur première séquence offensive de la deuxième demie, et les choses ont ensuite chaviré.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Jared Goff tente une passe.

Le quart-arrière des Lions Jared Goff a complété 25 passes sur 41, pour des gains de 273 verges, avec une passe de touché.

Les Lions ont amassé 148 verges au sol en première demie, alors que Jameson Williams, David Montgomery et Jahmyr Gibbs ont marqué des touchés au sol.