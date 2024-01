Les Alouettes embauchent Jalen Wayne, Ferlando Jordan et Nigel Warrior

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi la signature de trois joueurs américains, le receveur de passes Jalen Wayne et les demis défensifs Ferlando Jordan et Nigel Warrior.

La Presse Canadienne

La formation montréalaise a aussi libéré le joueur de ligne défensive Israel Antwine.

Wayne a joué pour les Jaguars de l’Université South Alabama de 2017 à 2022. Le joueur de 24 ans a mené son équipe avec neuf touchés sur réception à sa dernière campagne. Il a saisi 58 passes pour des gains de 817 yards en 13 départs. Il a fait partie de l’organisation des Bills de Buffalo et des Browns de Cleveland.

Jordan a porté les couleurs des Lions de l’Université Southeastern Louisiana de 2018 à 2022. En 44 rencontres, le joueur de 24 ans a amassé 97 plaqués en plus de se faire complice de 40 autres, a réussi 10 interceptions et rabattu 38 passes. En 2023, il a été invité au mini-camps des Falcons d’Atlanta et joué pour les Maulers de Pittsburgh dans la USFL.

Warrior rejoint son cousin J. R. Reed avec les Alouettes. Le demi défensif a évolué quatre ans pour les Volunteers de l’Université Tennessee (2016-19). En 49 rencontres, il a obtenu 142 plaqués solos et 97 assistés, ajoutant cinq interceptions et un touché. Il a fait partie des organisations des Ravens de Baltimore et des Seahawks de Seattle, avec qui il a disputé quatre matchs.