PHOTO MARIA LYSAKER, ASSOCIATED PRESS

(Berea) Le court, et surprenant, séjour de Joe Flacco avec les Browns pourrait lui avoir permis de passer une deuxième saison à Cleveland. Peut-être même dans un rôle de soutien derrière le quart partant, Deshaun Watson.

Tom Withers Associated Press

Le directeur général Andrew Berry a déclaré lundi qu’il « adorerait » pouvoir convaincre le vétéran âgé de 39 ans, qui a présenté une fiche de 4-1 dans un rôle de partant et qui a permis aux Browns de participer aux éliminatoires de la NFL malgré l’importante blessure à une épaule subie par Watson plus tôt cette saison.

Berry a admis que des contraintes financières pourraient cependant l’empêcher de s’entendre avec Flacco, mais il a indiqué qu’il était ouvert à de nombreuses possibilités.

« Il a joué du football inspirant, a noté Berry lors de la conférence de presse de fin de saison des Browns. Je veux rapatrier tous les bons joueurs, sauf que j’ai des contraintes financières. Je suis un peu pris entre deux chaises, mais je ne verrais aucun inconvénient à revoir Joe avec nous. »

Flacco n’a toujours pas décidé s’il souhaite poursuivre sa carrière ou s’il accepte d’être le quart réserviste d’une équipe de la NFL. L’ancien joueur par excellence du Super Bowl a conclu une entente avec les Browns en désespoir de cause en novembre dernier, et il a relancé sa carrière en amassant plus de 300 verges de gains dans chacun de ses cinq derniers matchs.

Flacco pourrait cependant obtenir une meilleure offre ailleurs. Les Browns se trouvaient dans une posture semblable l’an dernier avec le quart Jacoby Brissett, qui avait effectué 11 départs après que Watson eut été suspendu par la ligue. Brissett a cependant accepté l’offre des Commanders de Washington en tant que joueur autonome.