PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ASSOCIATED PRESS

(Baltimore) Lamar Jackson a lancé deux passes de touché et a réussi deux autres majeurs par la course pour aider les Ravens de Baltimore à vaincre les Texans de Houston 34-10, samedi, et ainsi accéder à la finale de l’Association américaine.

Noah Trister Associated Press

Jackson a connu l’un de ses meilleurs matchs de la saison pour les gains au sol.

Les deux équipes étaient à égalité 10-10 à la mi-temps, mais le quart-arrière des Ravens a pris les choses en mains pour son équipe.

Jackson a réussi un touché de 15 verges par la course pour donner les devants pour de bon aux Ravens.

Ce sera la première fois depuis janvier 1971 que les Ravens accueilleront le match de finale d’Association américaine. L’équipe jouera un match de demi-finale pour la cinquième fois depuis son arrivée à Baltimore. Les Ravens affronteront les gagnants du match de dimanche entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City.

Les Ravens ne sont qu’à une victoire de leur première présence au Super Bowl en 11 ans. L’équipe n’a pas affronté les Bills ou les Chiefs durant la saison régulière.

Lors de la première séquence en attaque des Ravens en deuxième demie, Jackson n’a eu besoin que de six jeux pour faire avancer les siens de 55 verges. Il a ensuite réussi le touché par la course.

Sa passe de touché de 15 verges à Isaiah Likely, tôt au quatrième quart, a porté le score à 24-10.

Avec 6 : 20 à jouer au match, Jackson a réalisé son deuxième touché au sol de la rencontre, sur une course de huit verges.

Le retour de botté de dégagement de Steven Sims a été le seul touché des Texans dans le duel. L’attaque des Texans n’a jamais atteint la zone des buts en 120 minutes de jeu contre les Ravens cette saison. Les Texans ont perdu 25-9 contre les Ravens à leur match d’ouverture, en début de campagne.

Sims a réussi son touché sur 67 verges, alors que les Ravens menaient 10-3.

Jackson a obtenu 100 verges de gains en 11 courses. Il a également accumulé 152 verges de gains par la voie des airs.

C. J. Stroud a terminé le match avec des gains de 175 verges par la passe.

Les Texans montrent désormais un dossier de 0-5 en deuxième ronde et sont la seule équipe actuelle de la NFL n’ayant toujours pas atteint un match de finale d’Association.